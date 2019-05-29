نداء شرارة: "مش ممكن أتخلى عن الحجاب.. وأفضل الزواج التقليدي عن الحب"

تحدثت الفنانة الأردنية نداء شرارة، عن حياتها العاطفية، خلال حوارها ببرنامج "سيرة حبايب"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والفنانة جيهان خليل، عبر شاشة "ten".

وقالت "نداء"، إنها لن تقصر في حياتها الشخصية وحياتها الفنية، مشيرةً إلى أنها من الممكن أن تختار اعتزال الفن إذا كانت تحب الشخص الذي خيرها بينها وبينه حبًا كبيرًا.

وأضافت: "أنا مع الزواج التقليدي بنسبة 100%، لأن الحب بيجي بعد العشرة، ودي سنة الحياة وأساس الزواج، ولو الحب مش موجود ممكن أتجوز بشكل تقليدي".

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كما تحدثت "شرارة"، عن ارتدائها للحجاب، وقالت إنها قادرة على صون كونها محجبة: "ربنا كرمني وأنا محجبة مينفعش أتخلى عن الحجاب، ولازم أحقق حلمي بطريقة ترضيني، ولو الغناء ذنب يا رب يحسب لي جهادي في الفن، عشان أنا بحاول على قدر استطاعتي إني أكون داخليا محافظة على المبادئ، والحجاب حجاب القلب زي الحياء".

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