فيديو| "لم تتعدَ الـ10 أعوام".. طفلة تنقذ والدتها من حادث مؤكد

قد تكون طفلتك هي جيشك الوحيد، الساند والمُدافع الأول عنك، حتى وإن كان عُمرها لا يتخطى الـ10 أعوام، الأمر الذي جسدته طفلة أرجنتينية أنقذت والدتها من حادث سرقة مؤكد.
وكانت صحيفة "ديلي ميل" التقطت عدة مشاهد مصورة لموقف الطفلة البطولي تجاه والدتها، حيث أظهرت اللقطات رجلا يقترب من امرأة تجلس على دراجتها النارية، بشكل سريع، محاولًا إسقاطها أرضًا، وسرقتها، لتقوم الطفلة التي كانت تشاهد الحدث من السلم، بملاحقته، وصفعه على وجهه على الفور لإنقاذ والدتها.
وحاولت الطفلة وأمها مطاردته، إلا أنه تمكن من الهرب، قبل أن يتم تسليمه للشرطة، وأوضحت الصحيفة أن الحادث وقع يوم الأربعاء الماضي، في مدينة بوينس آيرس.
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