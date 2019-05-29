ما هو مرض النوم؟

يعاني العديد من سكان أفريقيا، وبعض المناطق الريفية والزراعية، من الإصابة بمرض النوم، الذي يعد واحدا من الأمراض الخطيرة التي قد تؤدي للموت، إذا لم يتم معالجته على الفور.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يطلق على مرض النوم، "داء المثقبيات الأفريقي البشري"، وهو مرض واسع الانتشار، ينتقل عن طريق لدغة ذبابة تسي تسي الموجودة في القارة الأفريقية.

ويواجه العديد من سكان المناطق الشرقية والغربية والوسطى من القارة الأفريقية، وقاطني المناطق الريفية خطورة الإصابة بهذا المرض، بنسبة تصل إلى ستين مليوناً.

أعراض مرض النوم:

وذكرت المنظمة العالمية عدة أعراض لهذا المرض الناتج عن لغة ذبابة تسي تسي، جاءت على النحو التالي:

ظهور قرحة حمراء على الشخص الملدوغ في غضون بضعة أسابيع.

الحمى.

تورم في العقد اللمفية.

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وجع في العضلات والمفاصل.

وصداع.

تهيّج الجلد.

وأوضح أن استمرار الإصابة، قد يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، مّا يؤدي إلى حدوث تغير في شخصية المريض واضطراب في ساعته البيولوجية، وصعوبة في المشي والحديث، وقد يصل في النهاية إلى الموت.

أساليب مكافحة مرض النوم:

الحد من مستودعات العدوى وذباب تسي تسي.

فحص الأشخاص المعرضين لمخاطر الإصابة بالعدوى لتحديد المرضى في المراحل المبكرة.

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