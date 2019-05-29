"سمر" تطلب الطلاق: "بخيل.. عايز ابني يلبس كافولة عشان الحفاضات غالية"

بعد نحو عامين من الزواج، أقامت "سمر.م" 27 عامًا، ربة منزل، دعوى طلاق حملت رقم 1023/2019 ضد زوجها "أحمد.م" 31 عامًا، محاسب، لاستحالة العشرة بينهما، بسبب ما وصفته ببخل زوجها ورفضه تحمل مصروفات ابنه.

علاقة زواج تقليدية جمعت بين الزوجين، تروي "سمر" لـ"هن": "اتجوزته عن طريق جوز واحدة صاحبتي بشكل تقليدي وقتها كنت لسة متخرجة وقعدنا حوالي سنة ونص خطوبة كان دايمًا مدعي الفقر رغم إنه بيشتغل شغلانتين وأنا قدرت عشان شاب وعايز يبني مستقبله ويكون نفسه واستحملت معاه مفيش خروجات ولا هدايا إلا كل فين وفين وجيت على نفسي عشان المركب تمشي".

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خلافات بعد الزواج بسبب حرص الزوج، تضيف الزوجة العشرينية: "من أول ما اتجوزنا وهو بخيل في شهر العسل أخدني إسكندرية عند شقة خالته عشان يوفر ومنروحش شرم الشيخ بحجة إنه صرف كتير في الفرح والشقة والشبكة ومن أول يوم ويقولي عايزين نوفر ونحوش وندبق واستحملت لحد ما حملت وكنت بحسه مستخسر يدفع تمن الدكاترة وكنت بقعد عند أهلي عشان يصرفوا علي".

مشكلات كبيرة على مصروف المنزل نشبت بين الزوجين بسبب الحفاضات، توضح: "بعد كل ده عايز يوفر حتى في حفاضات الولد بيقولي كلنا اتربينا على الكوافيل وصحية أكتر منها على الولد.. اشمعنة أصرف على ابني ربع المرتب حفاضات أحوشهمله أحسن وأصرفهم في حاجة مفيدة مش في عمل التواليت.. وقتها اتصدمت في كمية بخله حتى مصروفات ابني على اللبن والحفاضات مستخسرها فيّ.. ده خلى أهلي يساعدوه في دفع تمن الولادة.. غضبانة عند أهلي من 3 شهور مبعتليش جنيه لي ولا للولد ومش فارق معاه عشان كدا رفعت قضية طلاق عشان أخلص من بخله وألزمه بدفع مصاريفنا".

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