عطور خفيفة ومنعشة للرجال لشهر رمضان خلال فصل الصيف

تنزعج الغالبية من العطور الثقيلة خلال شهر رمضان؛ وذلك لأن الصائم لا يمكنه بشكل عام إحتمال الروائح الثقيلة ناهيك عن واقع أنها تحفز الصداع عند البعض.

وعلى الرغم من أنك قد تكون من الفئة التي لا تتأثر بنوعية العطور ويمكنك احتمال أي نوع كان، لكن عليك أن تفكر بغيرك فهناك فئة كبيرة تنزعج وبشدة من العطور ذات الرائحة القوية خلال الصيام.

وسنعرض لكم مجموعة من العطور الخفيفة والمنعشة في الوقت نفسه والتي تصلح لشهر رمضان.

أكوا دي جيو - Acqua Di Gio

هذا العطر كلاسيكي وخفيف، تم إصداره للمرة الأولى عام ١٩٩٦ ولكنه من العطور المرغوبة بشدة وهو من أكثر العطور الصيفية مبيعاً حول العالم. روائح الحمضيات تهيمن عليه ما يمنحه لمسات من الانتعاش. مقدمة العطر تحتوي على البرتقال واليوسفي والليمون وزهر البرتقال، بالإضافة إلى الزيزفون والياسمين. قلب العطر يحتوي على زهور بخور مريم، جوزة الطيب، الكزبرة، الورد، الياسمين، الخوخ وإكليل الجبل، البنفسج ونسيم البحر.

أما القاعدة فتحتوي على العنبر والباتشولي، طحلب البلوط والعطور الخشبية مثل خشب الآرز والمسك الأبيض. هذه المكونات تجعله يملك رائحة منعشة وذكورية في الوقت عينه ولكنها غير طاغية وبالتالي لن تزعج من حولك.

دولتشي أند غابانا لايت بلو- Dolce & Gabbana Light Blue

عطر خفيف ومنعش للغاية وهو مناسب للفصول الحارة ومثالي لشهر رمضان. هذا العطر ترتفع مبيعاته بشكل كبير خلال الصيف؛ وذلك لأنه يملك التوازن الذي يجعله منعشاً وخفيفاً وذكورياً في الوقت عينه.

ومقدمة العطر تحتوي على البرغموت المنعش، يوسفي صقلية المجفف تحت أشعة الشمس، الشذى الصافي لقشر الغريب فروت المجمد والعرعر. أما قلب العطر فيحتوي على إكليل الجبل، فلفل سيشوان، وزيت خشب الورد. القاعدة تحتوي على خشب المسك الاميركي، البخور، وطحلب البلوط .

كالفين كلاين سي كاي ون/ سي كاي أول- CK One- CK All

عطور كالفين كلاين سي كاي منعشة وخفيفة بشكل كبير. كالفين كلاين سي كاي ون مثالي لشهر رمضان، لكون رائحته فيها الكثير من الخفة الجميلة التي تتناسب مع كل المناسبات التي قد يتواجد فيها الصائم. العطر يحتوي على الليمون، البرغموت، المسك، خشب الأرز والأناناس.

وعطر سي كاي أول من العائلة نفسها ويملك الانتعاش نفسه ولكنه أكثر عمقاً ولكن العمق هذا لا يجعل الرائحة طاغية بشكل كبير. مقدمة العطر تحتوي على البرغموت، اليوسفي وزهور الغريب فروت، القلب يحتوي على رائحة الياسمين، زنبق الوادي والراوند. أما قاعدة العطر فتحتوي على العنبر والمسك ونجيل الهند.

كنزو بور أوم - Kenzo Pour Homme

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عطر الأروما المائي خفيف ومنعش للغاية وفيه الكثير من الهدوء. مقدمة العطر تحتوي على الليمون والبرغموت وأخشاب الماهوغني ونبات المريمية.

أما القلب فيحتوي على جوزة الطيب، زهرة القرنفل، الخوخ، الكراوية والأزهار البلغارية والياسمين بالإضافة الى الصنوبر وجذور السوسن الفلورنسي وزنبق الوادي. القاعدة تحتوي على المسك والعنبر مع أخشاب الصندل ونجيل الهند وأخشاب الأرز وطحلب السنديان وأوراق التنوب.

توم فورد غراي فيتيفر - Tom Ford Grey Vetiver

نجيل الهند من المكونات التي تتماشى بشكل مثالي مع روائح الحمضيات ومعاً يقدمان الكثير من الانتعاش من دون أي ثقل غير مرغوب فيه.. مقدمة العطر تحتوي على زهرة البرتقال، الجريب فروت ونبات المريمية. أما قلب العطر فهو يحتوي على الزنجبيل، جوزة الطيب، الحمضيات والتوبل والأخشاب العطرية. قاعدة العطر تحتوي على نجيل الهند العنبر وطحلب السنديان والأخشاب العطرية.

ديفيدوف كول وتر/ كول وتر وايف - Davidoff Cool Water- Davidoff Cool Water Wave

رغم أن العطر هذا ظهر للمرة الأولى عام ١٩٨٨ ولكنه ما زال من العطور التي تحقق نسبة مبيعات كبيرة. يملك الكثير من المكونات الطازجة والمنعشة التي توقظ الحواس بشكل سلس. العطر يحتوي على النعناع، اللافندر، الكزبرة، إكليل الجيل بالإضافة إلى إبرة الراعي، نيرولي، الياسمين وخشب الصندل. أما القاعدة فتحتوي على طحلب السنديان وخشب الأرز والمسك والعنبر والتبغ.

وفي العام ٢٠١٧ تم طرح كول وتر وايف وتأثير يشبه تأثير الامواج الباردة المنعشة وسط حرارة الصيف الخانقة. مقدمة العطر تحتوي على روائح البحر المائية بالإضافة الى غريب فروت وفلفل سيشوان أما القلب فهو من أوراق نبات الباتولا والعرعر أما القاعدة فهي من أخشاب الصندل والباتشولي.

هيرميس أو دي سيترون نوار -Hermès Eau De Citron Noir

من العطور المثالية لفصل الصيف وذلك لأنه يحتوي على كل المكونات التي تجعله منعشاً ناهيك عن واقع أن عيبه يمكن أن يكون من أكبر نقاط قوته حين يتعلق الأمر برمضان.

ويُعرف عن هذا العطر أن رائحته لا تستمر لوقت طويل وهذه النقطة إيجابية جداً في رمضان. يحتوي العطر على الزيزفون، الليمون، الشاي الأسود، الحامض وأخشاب الغاياك والدخان المستوحى من حموضة الحامض المجفف.

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