جومانا مراد: "الإغراء بالنظرة مش بالعري.. وبحاول أكون طبيعية"

قالت الفنانة جومانا مراد، إن فيلم "كباريه" كان أهم أعمالها السينمائية، بينما كان مسلسل "الخيط الأبيض" الأنجح في أعمالها التلفزيونية، مشيرة إلى أنها "من الممكن أن تقدم أدوار إغراء بالنظرة لكن مش بالعري".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية سارة الدندرواى، مقدمة برنامج "تفاعلكم"، تقديم ، عبر شاشة "العربية"، الذي تدور فكرته حول إجابة الضيف على 25 سؤالًا بسرعة، أنها أجرت عملية تجميل في أنفها لكنها لم تنجح وستجري عملية أخرى في نفس المنطقة، كما اعترفت بأنها تستخدم "البوتكس"، وأنها تحاول أن تكون طبيعية دائمًا.

وتابعت، أن تحقيق النجومية في مصر صعب لأنه يحتاج إلى موهبة وذكاء، لافتةً إلى أنها تعرضت للنصب في أعمالها الفنية "إنتاجيًا"، لكنها دائمًا ما تعود لتستطيع أخذ حقوقها.

ولفتت تعليقا على صورة انتشرت لها في موسم الحج، إلى أنها معتنقة الدين الإسلامي منذ الولادة.

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وأوضحت، أنها تؤيد أن يعبر الفنان عن آرائه السياسية لكنها في ذات الوقت ضد أن يسئ إلى أي طرف آخر.

كما نفت ما تردد عن إهداء زوجها إياها جزيرة بعدما أنجبت ابنها، وأشارت إلى أنها تستمتع بالتمثيل مع الفنان الراحل خالد صالح.

ونفت "جومانا"، ما تردد عن اعتزالها الحياة الفنية بسبب زواجها، مشيرةً إلى أنها ستعود إلى الحياة الفنية بعد فترة توقف بسبب إنجابها ابنها محمد.

كما قالت إن إنجابها ابنها في الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن بهدف حصول ابنها على الجنسية الأمريكية، لكن كان ذلك لأن طبيبها الخاص كان هناك.

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