عروس تضع شروطها بعقد الزواج: "خادمة ونصف مليون ريال عند الطلاق".. والإفتاء ترد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لورقة شروط مُرفقة بعقد زواج سيدة سعودية، وضعت فيه شروطها من أجل الزواج.

وجاءت الشروط، التي طالبت بها العروس، على النحو التالي: "خادمة، منزل مستقل بالرياض، وألا يؤذيها الزوج بالقول أو بالفعل".

كما اشترطت العروس، ألا يتزوج عليها الزوج مرة أخرى، وإذا طلقها بدون رغبتها عليه تعويضها بنصف مليون ريال سعودي".

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على ورقة الشروط، المُرفقة بعقد الزواج، ما بين من وجدها نقاط قوة، وحِفاظ للزوجة على حقوقها، وبين من ادعى أن العقد باطل، بسبب بنائه على شروط، وإنها زيجة مشروطة.

الأمر الذي أثار الجدل بين مدى حُرمانية، وإجاز وضع شروط للزواج.

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ومن جانبه، كانت دار الإفتاء المصرية، أوضحت في فتواها رقم "3192"، إنه يحقُّ للزوجة أن تشترط في عقد الزواج لنفسها أي شرط يحقق مصلحتها ولا يعارض مقتضى العقد، كشرط إكمال الدراسة أو العمل، فهذا الشرط في ذاته لا مخالفة فيه للدين، لكن المأذون ممنوعٌ وفقًا للائحة المأذونين من تدوين مثل هذه الشروط في وثيقة الزواج، على أنه يمكن كتابة هذا الشرط أو غيره مما يتفق عليه الزوجان ويدخل في نطاق الشروط الصحيحة شرعًا في أيِّ ورقة أخرى.

وأضافت خلال موقعها الرسمي الإليكتروني: "أن قانون الأحوال الشخصية لا يمنع مثل ذلك، إلا أنه قد اعتدَّ به شرطًا مانعًا للحكم بنشوز الزوجة إذا خرجت دون إذن الزوج لإتمام دراستها أو للعمل ولم يضع جزاءً ملزمًا للزوج بتنفيذه، كما لم يعطِ للزوجة حق طلب الطلاق بسببه".

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