الامارات | الجسمي وبلقيس والمرزوق يغنون في العيد بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن الجسمي وبلقيس والمرزوق يغنون في العيد بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن برنامجها الاحتفالي «هلا بالخليج» سيتضمن سلسلة من الحفلات الموسيقية الخليجية طوال العام الجاري، وتستضيف الاحتفالية باقة من الفنانين من الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب مجموعة من منسقي الأغاني الـ«دي جي»، والفرق الفنية الخليجية.

وتقام فعاليات «هلا بالخليج» في أيام العطل وخلال الاحتفالات الرسمية الإقليمية والمحلية، بهدف استقطاب الزوّار من دول مجلس التعاون الخليجي العربي، إذ يجري تنظيم الحفلات الفنية في عطلة عيد الفطر، وفي اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، واليوم الوطني لسلطنة عُمان، واليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستهلّ برنامج «هلا بالخليج» سلسلة فعالياته بحفلة عيد الفطر التي ستقام في السادس من يونيو بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، ويحيي الحفل الفنانون حسين الجسمي، وبلقيس، وعيسى المرزوق. ويشهد أول حفل موسيقي لـ«هلا بالخليج» تجربة خاصة مقدمة من «أنغامي» للزوار من خلال التقاط اللحظات الخاصة في الحفل الموسيقي في منطقة التقاط الصور الخاصة بهم، أو التوجه إلى صالة أنغامي لمشاركة حبهم للموسيقى. وتعد أنغامي أول منصة لتدفق الموسيقى في العالم العربي وشركة توزيع رقمية، إذ توفر موسيقى عربية ودولية غير محدودة للبث والتنزيل. وتأتي أسعار التذاكر: 100 درهم للفئة الفضية، و180 درهماً للفئة الذهبية، و250 درهماً للفئة البلاتينوم.

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وقال المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، علي حسن الشيبة، إن «إطلاق (هلا بالخليج) يأتي في إطار تحقيق رؤية الدائرة، وبالتماشي مع رؤيتنا الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للعروض الترفيهية غير المسبوقة».

وأضاف: «ستكون الفعاليات موجهة للمجتمع المحلي ودول مجلس التعاون الخليجي العربي المهتمين بهذا النمط الفني والموسيقي، إذ إن للموسيقى الخليجية مكانة مهمة بالنظر إلى شعبيتها المتزايدة بين أوساط الجماهير من مختلف الجنسيات أيضاً».

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يونيو المقبل يُنظَّم الحفل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.