الامارات | الملكة الأم في تايلاند تتعافى

شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة الأم في تايلاند تتعافى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مكتب القصر الملكي في تايلاند، أمس، أن الملكة الأم سيريكيت، عادت إلى قصرها في بانكوك، بعد شفائها من المرض.

وجاء هذا الإعلان بعد شهر ونصف الشهر من تصريح القصر بأن الملكة (86 عاماً) دخلت المستشفى بعد إصابتها بحمى.

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وكانت سيريكيت قد تزوجت من الملك بوميبول أدولياديج، الذي توفي في عام 2016، بعد أن بقي لسبعة عقود على العرش، وهي والدة نجله الملك الحالي ماها فاجيرالونجكورن.

وعانت الملكة العديد من الأمراض، ونادراً ما ظهرت في الحياة للعامة في السنوات الأخيرة. وبسبب مرضها، لم تشهد الملكة الأم تتويج ابنها (66 عاماً)، في أول مراسم تتويج في البلاد منذ 70 عاماً تقريباً.

وتحظى سيريكيت بتبجيل الأم في البلاد، ويحتفل بعيد ميلادها كعيد للأم في تايلاند.