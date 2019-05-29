الامارات | 19 مبادرة مجتمعية لجمارك دبي في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن 19 مبادرة مجتمعية لجمارك دبي في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفّذت جمارك دبي خلال شهر رمضان، 19 مبادرة مجتمعية، استفاد منها أكثر من 45 ألف شخص من كل شرائح المجتمع، وتنوّعت المبادرات بين المير الرمضاني وسواعد الفرضة وإفطار صائم، ومحاضرات ثقافية.

وضمن مبادرة سواعد الفرضة، وزعت 20 ألف وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان الفضيل على قائدي المركبات قبيل أذان المغرب. أما مبادرة توزيع المير الرمضاني، فاستفادت منها 1000 أسرة متعفّفة في جميع أنحاء دبي، من خلال التبرعات السخيّة لموظفي الدائرة.

وكان للمسافرين والقادمين عبر مطار دبي نصيب من المبادرات، ومنها استقبال مبنى المطار3 المسافرين القادمين إلى دبي بوجبات رمضانية خفيفة تحت مبادرة إفطار صائم، لإسعاد المسافرين والتخفيف عنهم خلال الشهر الكريم، وإبرازاً لوجه دبي المشرق في الترحاب بالزوّار.

وقال مدير إدارة الاتصال في جمارك دبي خليل صقر بن غريب: إن «الدائرة تحرص على تنظيم العديد من المبادرات الخيرية خلال الشهر الفضيل، وتضعها ضمن خططها الاستراتيجية في المسؤولية المجتمعية، للإسهام في تحقيق مبدأ التكافل والتضامن المجتمعي»، مشيراً إلى المردود الإيجابي للمبادرات في التعبير عن أصالة وثقافة شعب الإمارات، وتجذّر قيمة العمل الخيري في فكره ووجدانه.

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وأضاف بن غريب أن البرامج والمشروعات الخيرية والإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات تهدف إلى تحسين حياة البشر لدعم تماسك المجتمعات، وخدمة الإنسانية أجمع من خلال إطلاق المبادرات الإنسانية والتنموية والاجتماعية والتعليمية.

ومن بين مبادرات جمارك دبي أيضاً خلال رمضان «إفطار صائم»، وتوزيع وجبات على المساجد، التي استفاد منها 15 ألف شخص، بالإضافة إلى مبادرة ضيوف الرحمن، وتوزيع وجبات إفطار، طيلة أيام رمضان على عملاء المراكز الجمركية البرية وفئة العمالة المساعدة، علاوة على مبادرة «حصالة الأيتام»، التي يذهب ريعها إلى جمعية الهلال الأحمر الإماراتي - فرع دبي، لتوفير كسوة العيد للأيتام، وكذلك توزيع مصاحف وكتب دينية باللغات الإنجليزية والصينية والهندية والفلبينية على الشركاء والمتعاملين. ونشرت مبادرة «يا باغي الخير أقبل» رسائل وعبارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الداخلي للدائرة، لتثقيف وتذكير وتوعية الموظفين بالأمور المستحبة، وأفضل العبادات خلال الشهر الفضيل.

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ألف شخص من كل شرائح المجتمع، استفادوا من المبادرات.