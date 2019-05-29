الامارات | «الناس الجميلين» يبدعون لوحة «عام التسامح»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الناس الجميلين» يبدعون لوحة «عام التسامح» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدع طلبة من أصحاب الهمم باستوديو «مواهب من الناس الجميلين» في دبي، لوحة فنية تحمل شعار «عام التسامح» في الإمارات.

وفي مبادرة تسلط الضوء على أهمية الفن في توحيد الناس والمجتمعات، احتفل الطلبة مع مركز صحارى، بشهر رمضان الكريم، برفقة مجموعة من المتطوعين، ووفد من «مركز الفنون اللامحدودة» من مدينة كالجاري الكندية.

وقال المدير التنفيذي لمركز صحارى أكرم عمار: «سعداء بمشاركة (استوديو مواهب من الناس الجميلين) في دعم طلابه للتعبير عن إبداعهم، وهو ما يؤكد التزامنا بإسعاد المجتمع، وإتاحة الفرص لأصحاب الهمم لإبراز مواهبهم».

من جهتها، قالت المؤسس والمدير العام للاستوديو ويمي دي ماكير، إن «المبادرة التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك و(عام التسامح)، تؤكد قدرة الفن على توحيد المجتمع، وتعزيز الروابط بين أفراده، كما أكد طلبة الاستوديو من خلال هذا النشاط الفني، أهمية التسامح وقبول الآخرين للنهوض بمجتمع يحتضن الجميع».