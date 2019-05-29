الامارات | محمد بن زايد يستقبل وفد مـوظفي «شؤون الرئاسة» وجموع المهنئين بشهر رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل وفد مـوظفي «شؤون الرئاسة» وجموع المهنئين بشهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في مجلس قصر البطين، وفد موظفي وزارة شؤون الرئاسة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتبادل سموه التهاني مع الموظفين، داعين الله، عز وجل، أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان، وأن يوفق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ليواصل مسيرة الخير والنماء والنهضة الشاملة على امتداد ربوع وطننا الغالي.

حضر مجلس قصر البطين سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن سعادته بلقاء وفد موظفي وزارة الرئاسة، وتمنى لهم دوام التوفيق والتميز في عملهم، وأداء مهامهم ومسؤولياتهم في خدمة وطنهم، والإسهام في تحقيق أهداف الدولة وتطلعاتها المستقبلية، إلى جانب إبرازهم الوجه الحضاري لدولة الإمارات، وما وصلت إليه من نهضة وتنمية وتطور بفضل رؤية قيادتها الحكيمة.

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وأضاف سموه أن الكفاءات الوطنية المؤهلة، ومنظومة الجهود المخلصة، والعمل بروح الفريق الواحد في مختلف القطاعات، هي الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تميزها وتطورها وتقدمها نحو المستقبل.

من جانبه، ثمّن أعضاء الوفد الدعم الذي يحظون به من قيادة الدولة الحكيمة، والذي يسهم في إنجاز مهامهم ومسؤولياتهم بتميز وكفاءة وجودة، وبكل دافعية وتفانٍ وإخلاص، معربين عن فخرهم واعتزازهم بخدمة وطنهم ومواطنيهم.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جموع المواطنين المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه التهاني مع الجميع بهذه المناسبة المباركة، داعين الله، عز وجل، أن يحفظ وطننا آمناً مستقراً مزدهراً، وأن يديم عليه الخير والرخاء في ظل قائد مسيرته المباركة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.