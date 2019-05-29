الامارات | لأسباب صحية.. اللحية الطويلة تحتاج إلى عناية خاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن لأسباب صحية.. اللحية الطويلة تحتاج إلى عناية خاصة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «الصيدليات الحديثة» أن اللحية الطويلة تحتاج إلى عناية خاصة، ليس لأسباب جمالية فقط، بل لأسباب صحية أيضاً.
وأوضحت المجلة الألمانية أن اتساخ شعر اللحية الطويلة يمكن أن يتسبب في حدوث التهابات جلدية أو التهابات في الغدد العرقية. ولتجنب ذلك، ينبغي غسل شعر اللحية الطويلة يومياً بواسطة شامبو مخصص للحية، أو أي شامبو لطيف عادي. ولا بأس من استعمال غسول الشعر مع اللحية الطويلة من وقت إلى آخر.
ومن المهم أيضاً تنظيف الوجه جيداً، صباحاً ومساءً، مع وضع القليل من الكريم، كما أن من المفيد استخدام مستحضر تقشير بمعدل مرة أسبوعياً لإزالة الشعر، الذي ينمو إلى الداخل قبل أن يتسبب في حدوث التهابات أو ظهور بثور.
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