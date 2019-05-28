بالصور| عودة للستينيات.. الملابس الشفافة والبلاستيكية موضة صيف 2019

عودة لموضة الملابس البلاستيكية التي ظهرت في أوروبا في ستينيات القرن الماضي، تصدرت هذه الموضة من جديد في صيف 2019، حيث عادت الملابس الشفافة مثل المعاطف والشورتات القصيرة المصنوعة من البلاستيك بألوان زاهية كالأحمر والأزرق والأصفر والأخضر.

فبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن العديد من المشاهير ارتدوا الملابس البلاستيكية خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار مثل الممثلة بيتا نيونجو والمغنية ريهانا.

فوفي مهرجان كان السينمائي 2019، ارتدت عارضة الأزياء الكندية الشهيرة ويني هارلو فستان شفاف من تصميم رالف أند روسو، مزين بزخرفة مصنوعة من جلد تمساح.

بينما ارتدت عارضة أزياء الهولندية رومي سترايد فستانا شفافا مصنوعا من الدانتيل المظلل باللون البني الفاتح مع فتحة عالية في المقدمة من تصميم ايترو كوتور.

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ففي ستينيات القرن الماضي، ظهرت هذه الموضة حينما بدت عارضة الأزياء البريطانية تويجي، حافية القدمين مرتدية فستانا داكن اللون مصنوعا من فينيل شفاف.

وظلت هذه الملابس الشفافة حكرا على الماركات والعلامات التجارية الفاخرة، لكن بدأت العلامات التجارية المنتشرة في الأسواق مثل زارا تصنيعها في الحقائب والأحذية.

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