بالفيديو| هنا الزاهد دون مكياج: "حاسة إني مصاصة دماء"

تحل الفنانة الشابة هنا الزاهد، غدا، ضيفة على برنامج "حلوة رمضان"، والتي من المُقرر أن تظهر فيه على طبيعتها، دون مستحضرات تجميل، ومن ثم تضع لها مقدمة الحلقة، مجموعة من المستحضرات، لتطل في النهاية بمكياج كامل.
ونشرت "الزاهد" الإعلان الترويجي للحلقة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت على ظهورها دون مكياج قائلة: "حاسة إني فامبير (مصاص دماء)"، متابعة: "لو حطيت لنفسي المكياج ده هحس إني بلياتشو".
وتشارك الفنانة هنا الزاهد خطيبها الفنان أحمد فهمي، بمسلسل "الواد سيد الشحات" الذي يعرض على فضائية DMC، خلال موسم الدراما الرمضاني الحاليّ.
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