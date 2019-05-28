بسبب لعب العيال.. مشاجرة مصرية على "البسطة" في الكويت

كعادة الأطفال كانوا يلعبون على "البسطة" المشتركة بين الجيران، إلا أن تلك المرة في محافظة الأحمدي بالكويت، وأزعجت الضوضاء الجيران، ما تسبب في اندلاع مشاجرة بين الطرفين المصريين.

في البداية كان النقاش في حدود الاعتراض على لعب الأطفال أمام شقة أحدهما، واشتد النقاش وتطور إلى الضرب بين الآباء، حتى انضمت إليهم الأمهات وكل زوجة كانت تدافع عن زوجها حسبما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية.

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انتقل على الفور رجال الأمن إلى موقع المشاجرة، وتمكنوا من السيطرة على العنف المتبادل، ولكن أصيب أحد الرجلين وزوجته بجروح في الرأس، بينما الزوجان الآخران تعرضا لخدوش فقط.

ومن جانبه قال مصدر أمني لـ"الراي"، إن "المتشاجرين أحضروا تقارير طبية وقصدوا القسم وتبادلوا الاتهامات ثم سُجّلت بحقهم قضية تبادل ضرب وأحيلوا إلى التحقيق للوقوف على ملابسات المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية".

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