بعد حديث رامز جلال معها عن "الزواج العُرفي".. تعرف على عدد زيجات ندى بسيوني

في جملة ساخرة منه، حاول الفنان رامز جلال، أن يطرق باب عدد زيجات الفنانة ندى بسيوني، خلال حلقتها معه اليوم الثلاثاء، ببرنامج "رامز في الشلال"، حيث قال لها خلال انتهاء الحلقة: "المقلب ده هيفرح كل أزواجك فيكي"، لترد: "دول اتنين بس"، فمازحها: "مفيش عرفي انضرب ولا حاجة"، لترد: "أنت قليل الأدب".

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتحدث فيها "بسيوني" عن عدد زيجاتها، فالفنانة الجميلة، صاحبة الملامح الهادئة، والشعر الأشقر، كانت تزوجت مرتين بالفعل، ولم تستمر زيجاتها طويلًا، ربما بسبب الخلافات والخيانة التي تطرقت للحديث عنها بالفعل، وأخرى بسبب قضاء الله.

فكانت الزيجة الأولى لها، وهي في المرحلة الثالثة، من دراستها بمعهد التمثيل، حيث تزوجت من أستاذها الفنان والمخرج سناء شافع، والذي كان يكبرها بعدة أعوام، وأنجبت منه أبنتها الوحيدة "مايا".

ولم تستمر الزيجة طويلًا حيث انفصلا عقب مرور 3 أعوام فقط من الزواج.

وكانت "ندى" تحدثت من قبل عن تعرضها للخيانة الزوجية، خلال حديثها مع الإعلامية "دعاء صلاح"، قائلة: "تعرضت للخيانة واتبلغت الخبر بكام طريقة، في اللي قالي بالتليفون وأنا شوفت بنافسي".

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وأضافت: "سامحته الأول، لكن بعدين عرفت إن الشخص الخاين بيكمل ويكرر في الموضوع".

تزوجت الفنانة عقب انفصالها بعامين من المخرج الراحل "شريف يحي" بعدما شاركته في فيلم "البحث عن طريق أخر"، ولم تستمر الزيجة أيضًا حيث توفاه الله، ولم تنجب منه أولاد.

يذكر أن "بسيوني" بدأت الحياة الفنية مُبكرًا، حيث شاركت في الإعلانات بطفولتها، وقدمت العديد من الأعمال السينمائية والدرامية.

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