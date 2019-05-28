عضو مجلس النواب لـ"السيدات" حقك تأخذى ميراثك ده شرع ربنا

قالت النائبة إيفلين متي عضو مجلس النواب المصرى لقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تشريع قانون أواخر العام قبل الماضى للحفاظ على حق المرأة المصرية فى الميراث وشدد أكثر من مرة على ضرورة منح المرأة حقها والحفاظ عليه .

وتابعت متى نحن فى بلد يحترم القوانين ولابد من تضافر الجهود لتنفيذ ما نصت عليه الشريعة والقانون ومحاسبة كل شخص لم يعطى للفتاة حقها متابعة " زى ماقال ربنا لابد من تنفيذ القانون على الكبير قبل الصغير" .

وأضافت متى قائلة ل" الوطن" نحن شعب متدين بطبعه يعشق الروابط العائلية ويحافظ عليها لذا هناك الكثير من السيدات يرفضن رفع دعاوى قضائية لأخذ حقوقهن للحفاظ على أواصر العائلة بدعوى " والدك وشقيقك لن يعوضوا" مشيرة إلى أن الحرمان من الميراث موجود فى الريف والمدن على حد سواء وبات موجود بكثرة فى محافظات وحه بحرى وليس الصعيد فحسب فهناك محافظات صناعية كدمياط ترفض توريث الفتاة فى الممتلكات ك" العقارات والورش والمصالح والمصانع " تحت مسمى " كفاية عليكى تعلمتى وتم تجهيزك مفيش لكى ميراث أو خدى مبلغ زهيد كل سنة " وأضافت متى قائلة التشريع الجديد سيعمل على الحفاظ على حق السيدة قدر الإمكان موجهة رسالتها للسيدات " حقك تحصلى على ميراثك وده شرع ربنا الذى لم يختلف عليه أى من المشايخ " مشيرة للدور الهام الذى يلعبه المجلس القومى للمرأة فى توعية النساء بحقوقهن .

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