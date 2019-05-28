فطار اليوم: صدور دجاج بالخضروات.. والحلو شكلمة

تبحث ربة المنزل عن وجبة فطار سهلة يمكن تقديمها لأسرتها، على مائدة أفطار اليوم، لذلك نقدم لك طريقة عمل صدور الدجاج بالخضروات، و"الشكلمة". المكونات صدور دجاج جزر مقطع شرائح الفلفل الألوان ثمرة بصل أحمر مقطعة حلقات كوب كبير مشروم ½ ملعقة صغيرة سكر 1/2 ملعقة كبيرة زعتر المجففة ملعقة ثوم ملح، فلفل أسود، زعتر (حسب الرغبة) طريقة التحضير Advertisements تتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل الأسود والزعتر وزيت الزيتون. في مقلاة تضاف ملعقة من والزيت، ويضاف إليها البصل حتى يزبل ثم يضاف إليها الخضروات. يضاف الدجاج لمزيج الخضروات، ويقلب حتى ينضج. يقدم الدجاج مع الأرز الأبيض، والسلطة الخضراء. تقدم الشكلمة بعد تناول الإفطار على الأقل بساعتين، حتى لا تتسبب في مشكلات بالهضم، حسب توصيات خبراء التغذية. ​

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