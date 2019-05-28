السطات الإيرانية تفرج عن مفجرة "ثورة النساء" وتخفف عقوبتها

أعلن بيام درفشان، محامي الناشطة الإيرانية ويدا موحد، الإفراج عنها اليوم، حيث أطلقت سلطات سجن "ايفين" في العاصمة الإيرانية طهران سراحها الأحد الماضي في هدوء بعد أن خففت العقوبة الواقعة عليها.

وقال بيام لسوائل إعلام محلية إيرانية، إن إدارة السجن أوضحت أنه تم تخفيف العقوبة عنها من سنة إلى العفو، وقالت في بيان صادر عنها، "وفقًا لقرار وإصدار أوامر السلطات، تمت الموافقة على تخفيف عقوبة السجن ضد الناشطة ويدا موحد، وتم العفو عنها".

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وأضاف المحامي في تصريحاته لإعلام، "السلطات أطلقت سراح ويدا في وقت متأخر من مساء الأحد الماضي، بعد أن تم تخفيف عقوبتها التي كانت لمدة عام واحد".

وكانت ويدا قد صدر حكم ضدها بالسجن لمدة عام، بعد إشعالها ثورة عرفت بـ"نساء شارع الثورة"، عندما طالبت بمنع فرض الحجاب في إيران، وكان ذلك في ديسمبر 2017، في شارع الثور بطهران.

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