عبايات وقفاطين لإطلالة عيد الفطر 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 مايو 2019 05:39 مساءً - البحث عن عباية عيد الفطر، قد تأخذ منا بعض الوقت لاختيار الاطلالة المبهجة بهذه المناسبة المهمة، بخاصة وأنه أصبح أمامنا كثير من الخيارات المختلفة التي تقدمها لنا أشهر الماركات، والتي نحتاجها لمناسبات العيد، سواء بالسهرات أو أثناء الزيارات العائلية المختلفة.

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ولكي تحصلي على أجدد العبايات، اخترنا لكِ في "الخليج 365.نت"، عبايات وقفاطين لاطلالة عيد الفطر 2019، لتختاري منها ما يناسبكِ بحسب ذوقِك، وبالوقت نفسه على الموضة.



عبايات مخملية مطرزة بالورود

عبايات عيد الفطر من Abayas Boutique





إذا كنتِ تبحثين عن اطلالة شبابية بعيد الفطر، فاختاري العبايات المطرزة بالورود، كهذا التصميم من Abayas Boutique عباياس بوتيك، وننصحكِ باعتماد الالوان الفاتحة التي تناسب بهجة العيد، وكذلك يمكنكِ ارتداؤها بعد ذلك في الصيف.

موديلات جلابيات عربية لعيد الفطر 2019



عبايات كلاسيكية سوداء مطرزة

Abayat Applewang



في سهرات عيد الفطر سوف يناسبكِ الخيارات الكلاسيكية أكثر، كهذا الموديل من Abayat Applewang عبايات آبل وانغ، مع تطريزات الفراشات الملونة على العباية السوداء، من الممكن أن تنسقي معها حذاءً ملونًا، وكلتش ذهبيًّا أنيقًا، واختاري الحجاب باللون الأسود لتحافظي على اللمسة الكلاسيكية.

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العبايات مع اللمسة الفنية

Abayas Boutique



الرسومات على العبايات التي تعتمد على تداخل الألوان بطريقة متناغمة، تبدو معها وكأنّ عبايتكِ لوحة فنية، تناسب ذوق الصبيّة الحالمة، والتي تحب اللمسات غير التقليدية، كهذه العباية من Abayas Boutique عباياس بوتيك، نسقي معها أزياءً ناعمة كحذاء عالٍ نود روز، وشنطة سوداء، واختاري أحد الألوان الحيادية كالأبيض أو الأسود للون الحجاب.

موديلات جلابيات لعيد الفطر.. ستقعين بغرامها



القفاطين الفلكورية لاطلالة مستوحاة من التراث

Aywa London





من الممكن أن تختاري اطلالة عربية من الدرجة الأولى بلمسة القفاطين العربية، مع التطريزات المستوحاة من اللبس البدوي، كهذه الاطلالة من أيوا لندن Aywa London بخاصة مع اللمسة العصرية بالألوان الفاقعة، التي تضيف لاطلالة المزيد من الحيوية والشبابية، من الممكن أن تنسقي معها اكسسوارات بطريقة جنونية، مثل كلتش مطرز بالملاليم، وشوز خوص، أو حذاء الميول.

من نور الغندور… اطلالات لعيد الفطر



والآن أخبرينا أيّ العبايات والقفاطين أعجبتكِ أكثر لتعتمديها بعيد الفطر 2019؟