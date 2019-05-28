أكسسوارات صيف 2019 جريئة وعصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 مايو 2019 05:39 مساءً -

وضعت عروض أزياء صيف 2019 بين يدينا مجموعة كبيرة وخيارات واسعة من صيحات الأكسسوارات لموسم صيف 2019، مثل القفازات والتيجان التي تزيّنت بها العارضات على المنصات. كما وظهرت الأحجار الكريمة والصدف الخام بكثافة، بالأخص على تصاميم الخلخال والعصابات والإكسسوارات الضخمة، مجسّدةً البوهيمية الراقية التي يتّسم بها هذا الموسم.

كذلك، قدمت لنا اتجاهات أكسسوارات صيف 2019 قطع جديدة مثل عودة رواج قلادة ال Choker بالإضافة إلى البرقع الذي رصدناه لدى العديد من العلامات ودور الأزياء العالمية.

كثرة الأكسسوارات موضة لدى شانيل Chanel

نقدّم إليك في ما يلي أبرز اتجاهات أكسسوارات صيف 2019 لتنتقي منها ما يعجبك ويليق بإطلالتك:

أكسسوارات موضة صيف 2019

كثرة الأكسسوارات موضة صيف 2019 Stacked Accessories

ظهرت موضة كثرة الأكسسوارات بقوة على منصات عروض صيف 2019، حيث رآها بعض المصممين جزءاً من البوهيمية التي يتميّز بها هذا الموسم. فظهرت هذه الصيحة بسيطة من خلال الجمع بين قلادتين على عارضة واحدة، أو أكثر تعقيداً من خلال الاعتماد على كميّة أكبر من الأكسسوارات.

تميّزت عارضات سالفاتوري فيراغاموSalvatore Ferragamo بالأسلوب البوهيمي الأنيق، مرتديات أكثر من قلادة وسلسلة حول أعناقهن.

كثرة الأكسسوارات من شانيل Chanel

كما ورصدنا هذه الصيحة على منصات عروض شانيل Chanel، غوتشي Gucci، وغيرها من الدور.

موضة كثرة الأكسسوارات من غوتشي Gucci

البرقع موضة صيف 2019 Face Armor

لاحظنا رواج أكسسوار البرقع لموسم صيف 2019. فرصدناه مغطياً منطقة الفم ومصمماً بألوان وأشكال مختلفة باختلاف دور الأزياء؛ حيث كانت علامتي ألكساندر وانغ Alexander Wang وكوشي Koche أبرز من قدّم هذه الصيحة.

البرقع من أليكساندر وانغ Alexander Wang

الأقراط الدائرية الكبيرة Extreme Hoops Earrings

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لا تتوقّعي رؤية أقراط الأذن الدائرية ذات الحجم الطبيعي خلال موسم صيف 2019، حيث ستلاحظين رواج أكسسوارات الأقراط الكبيرة جداً. فرصدناها بألوان النيون ومملوءة من الوسط بأشكال هندسية لدى ماتي بوفان Matty Bovan.

أقراط دائرية كبيرة من لويفي Loewe

ولاحظناها مفعمة بالأناقة على منصة لويفي Loewe من خلال إدخال الجلد فيها.

أقراط كبيرة من إستبان كورتازار Esteban Cortazar

كذلك، رأيناها على منصات بالنسياغا Balenciaga، وسونيا ريكيل Sonia Rykiel وغيرها.

الأقراط الطويلة المتدلية Low Hanging Earrings

هي من الأكسسوارات الأساسية لصيف 2019. وقد رصدناها طويلة إلى أقصى الحدود حتى وصلت إلى مستوى الكتفين.

رصدنا الأقراط الطويلة المتدلية لدى دار جيفنشي Givenchy باللون الفضي حيث لامست بلوزة العرضة.

كما وشاهدناها مصممة من الخرز الأزرق الملكي لدى علامة إمبوريو أرماني Emporio Armani وبتصميم على شكل ورود ذهبية متدلية مستوحاة من الطبيعة لدى كلوي Chloe، وطويلة جداً لدى أرتور أربيسير Arthur Arbesser.

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