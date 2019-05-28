مكياج برونزي .. اعتمديه هذا العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 مايو 2019 05:39 مساءً - يعتبر المكياج البرونزي من أكثر الالوان جاذبية خلال فصل الصيف. يلئم يلائم المكياج البرونزي مختلف ألوان البشرة مما يجعله الأحب إلى قلوب النساء، ونظرًا لأن اللون البرونزي يُعد من أفضل الألوان هذا الموسم وأكثرها رواجًا، تعرفي الى طرق تطبيق المكياج البرونزي واعتمديه في العيد:







تطبيق البرايمر على كامل الوجه



أولًا: قومي بتطبيق البرايمر على كامل وجهكِ واتركيه دقائق حتى يجف.

المكياج البرونزي



ثانيًا: احضري كريم الأساس المطابق للون بشرتكِ ثم وزعيه بواسطة اسفنجة أو فرشاة.



ثالثًا: أما هنا فسيأتي دور الكونتر، وزعي الهايلايت الأفتح من لون بشرتكِ بدرجة تحت العين وعلى امتداد الأنف والذقن والجبهة.



وفيما يتعلق بكريم الأساس فوزعي الغامق منه على عظمة الخد وجوانب الأنف وبمحاذات شعر الرأس وعلى عظام الفك، ثم ادمجيه جيدًا.



رابعًا: استعيني بالبودرة السائبة تحت العين، وتحت عظمة الخد، ثم وزعي البلاشر البرونزي على عظمة الخد.

مكياج برونزي





خامسًا: أما تحت الحاجب ، ولـ مكياج برونزي أنيق فيتم وضع ظلال عيون أبيض، بينما يفضل للجفن اختيار ظلال العيون البيج.



سادسًا: بخصوص عظمة الحاجب، لا غنى عن استخدام ظلال العيون البيج الغامق، أما على الجفن المتحرك وتحت الرموش السفلية فاختاري درجة متوسطة من ظلال العيون النيود.



سابعًا: داخل العين، طبقي الكحل الأبيض، ثم كثفي رموشك بـ الماسكرا، ولا تنسي اعتماد القليل من ظلال العيون الأبيض عند مدمع العين.



ثامنًا: عقب تطبيق الإضاءة على عظمة الخد، قومي بتحديد شفاهكِ بأحمر شفاه ذا لون لحمي لامع، وهكذا تحصلين على مكياج برونزي انيق للعيد



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