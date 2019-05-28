كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 مايو 2019 05:39 مساءً - منذ الحلقة الأولى من مسلسل لآخر نفس، لفتت بطلته النجمة ياسمين عبد العزيز الأنظار بملامحها الطبيعية والطفولية، والسبب أنها ابتعدت كلياً عن أساليب المكياج البارزة والقوية. فما الذي ميّز مكياج ياسمين عبد العزيز في لآخر نفس؟ إليك التفاصيل في هذا المقال.



ياسمين عبد العزيز

ألوان مكياج ياسمين عبد العزيز

بعيداً عن مسلسل لآخر نفس، لطالما تميزت النجمة ياسمين عبد العزيز بمكياجها الهادئ والبسيط واستخدامها ألوان أحمر الشفاه القوية، لا سيما الأحمر، والمشرقة مثل الوردي، ولا تغيب عن إطلالاتها ظلال العيون الحيوية والمبهجة. وبالنسبة الى مكياج العيون الذي تميل إليه، فهو ذلك الذي يرتكز على تحديد العين بالكحل والأيلاينر، وإبرازها من خلال استخدام الرموش الاصطناعية. إضافة الى ذلك، تستخدم ياسمين عبد العزيز عادةً، كريم الأساس القريب الى لون بشرتها، وذلك لتوحيد لونها وتغطية الشوائب والعيوب والحصول على إطلالة طبيعية مشرقة.

مكياج ياسمين عبد العزيز



مكياج ياسمين عبد العزيز في للآخر نفس

أما في مسلسل لآخر نفس، ونظراً الى طبيعة الشخصية التي تؤديها، استغنت النجمة ياسمين عبد العزيز في الحلقات الأولى للمسلسل عن أسلوب المكياج الخاص بها، حيث لم تعتمد على الكحل أو الأيلاينر أو ألوان ظلال العيون المشرقة وأحمر الشفاه البارز، إنما اكتفت بالمكياج الطبيعي جداً الذي يرتكز فقط على الفاونديشن الخفيف، وذلك لتوحيد لون البشرة وإخفاء بعض العيوب والشوائب، مع لمسة من البلاش الوردي على تفاحة الخدين. وبعكس العديد من نجمات رمضان 2019، أطلت ياسمين عبد العزيز في برومو لآخر نفس، من دون مكياج أيضاً، إلا أنها بدت بملامح جذابة وطفولية.

مكياج ياسمين عبد العزيز في مسلسل لآخر نفس

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