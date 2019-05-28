فيديو.. خلطة تبييض البشرة قبل العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 مايو 2019 05:39 مساءً - تبييض البشرة من أهم المواضيع التي تثير اهتمام المرأة، كوننا جميعًا نحلم ببشرة بيضاء ناصعة وبعيدة عن الشوائب والبقع .

لهذا اخترنا لكِ خلطة تبييض فعّالة ومغذّية يمكنكِ اعتمادها قبل العيد، لنتيجة واضحة .

لتحضير الخلطة تحتاجين إلى:

ثمرة الكيوي

سكر

جل ألوفيرا / نبتة الوفيرا

طريقة التحضير : خلطة الكيوي

اخلطي حل الألوفيرا مع السكر وقلب ثمرة الكيوي.

طبقي الخلطة على وجهكِ بطريقة دائرية لتعمل عمل التقشير وتخلّصكِ من الخلايا الميتة .

كرري هذه الخلطة 2 في الاسبوع لبشرة كالأطفال .



ميزات هذه الخلطة خلطة تبييض البشرة

فوائد الكيوي للبشرة : يحتوي الكيوي على نسبةٍ عالية من الإنزيمات المفيدة والمقشرة، كما يفتّح لون البشرة، ويوحّد لونها

يعمل السكر على تقشير الخلايا الميتة.



أما جيل الألوفيرا فيرطّب البشرة وينعشها ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

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