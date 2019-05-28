طرق إخفاء علامات التعب بهذه المستحضرات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 مايو 2019 05:39 مساءً - تؤثر علامات التعب على نفسية المرأة، فتسلبها إشراقة بشرتها وحيويتها، لذا أصبح بالإمكان إخفاء آثار التعب تمامًا، من خلال عدد من المستحضرات المخصصة لتغطية ما يتركه الإرهاق على الوجه..

الكريم المرطب

الكريم المرطب لإخفاء علامات التعب

لإخفاء علامات التعب عن بشرتكِ بطرق مثالية لا تزيد من إرهاق الجلد، ننصح بتطبيق كريم مرطب ملوّن أي يحتوي على لون يشبه لون بشرتِك، ولا تنسي أن توزعيه بطريقة مثالية على كامل الوجه.

كريم العيون

كريم العيون لإخفاء علامات التعب

حضّري عيونكِ قبل وضع الكونسيلر من خلال تغطيتها بكريم مخصص، للتخفيف من حدّة انتفاخ المساحة السفلية للعين.

الكونسيلر

الكونسيلر لإخفاء علامات التعب

بعد أن تمتصّ المساحة السفلية لعيونكِ، الكريم المخصص لإزالة الجيب أو الانتفاخ الناتج عن التعب، اختاري كونسيلر أفتح بدرجتين من لون بشرتِك، وافرديه أسفل العين على شكل مثلث قبل أن تدمجيه بالبيوتي بلاندر.

بعض الحيل والمستحضرات الأخرى التي تسهم في عملية إخفاء التعب:

Advertisements

- رطّبي بشرتكِ ونظفيها جيدًا قبل تطبيق المكياج، بهدف إخفاء علامات التعب.

- طبّقي البلاش الوردي الناعم على الخدود لتفتيح الوجه.

- مرّري القليل من الكحل النيود الفاتح على زاوية العين الداخلية، لجعل العين تبدو أوسع وأكثر حيوية.

- طبقي القليل من ظلال العيون باللون الذهبي البراق، أو النيود البراق على الجفن المتحرك للعين، هذا يساعدها على البروز بشكل نضر ومتوهج، فللألوان فضل في إخفاء ملامح التعب تمامًا عن وجهِك.

- أبرزي جمال عيونكِ عندما تكون متعبة، ولا تنسي تكثيف وتطويل الرموش.

- كما ويساعد الهايلايتر البرونزي على التخفيف من حدة ملامح التعب على الوجه، فمرريه على الأنف، وأعلى الخدود وأعلى الجبهة.

- إجعلي الآخرين يركزون على شفاهكِ بدلًا من عيونِك، فضعي أحمر شفاه غلوسي بالألوان التالية: البيج، والنيود.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>