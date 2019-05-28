لا تقترفي هذه الأخطاء في حق أظافرك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 مايو 2019 05:39 مساءً - في أحيان كثيرة، تقع المرأة في أخطاء جمالية كثيرة من دون أن تعلم، لا سيما في ما يتعلق بأظافرها، فتتعرض جراء ذلك للتكسر، مما يجعل مظهرها مزعجاً ويؤثر سلباً في طلّتها.

وبما أن الأظافر جزء لا يتجزأ من إطلالة المرأة، فلا بد أن تكون أنيقة على الدوام، لذلك سنطلعك على 4 أخطاء ترتكبينها بحق أظافرك من دون تدري، فتحدّ من نموها وتؤدي الى هشاشتها.



- عدم استخدام القفازات



تستخدم المرأة يومياً منتجات التنظيف بكثرة، من دون ارتداء القفازات، وهي معروفة بغناها بالمواد الكيماوية. وبالتالي، فإن تعريض اليدين والأظافر لهذه المنتجات يؤدي الى تكسرها والحد من نموها. لذلك، من الملح جداً أن تستخدمي القفازات دائماً عند الجلي وتنظيف البيت، مما يحمي يديك وأظافرك.

استخدام القفازات



- إهمال ترطيب اليدين



تهمل نساء كثيرات ترطيب اليدين والأظافر، مما يسبب جفاف الجلد المحيط بالأظافر، فيؤدي بدوره الى منع وصول الغذاء اللازم الى أطراف الأصابع، وهذا الأمر يؤثر سلباً على نمو الأظافر بشكل سليم. لذلك، احرصي يومياً على ترطيب يديك، مع التركيز على أطراف الأصابع.

ترطيب اليدين



- اتباع نظام غذائي غير سليم



تؤدي أنواع الأطعمة التي تستهلكينها دوراً كبيراً في صحة أظافرك، فإذا كنت تتناولين أطعمة مشبعة بالدهون بكثرة وتتبعين نظاماً غذائياً غير سليم، فبالتأكيد ستعانين من مشكلة تكسر الأظافر. لذلك، من الضروري جداً استشارة الطبيب المختص ليساعدك في اتباع نظام غذائي سليم ومغذٍّ.

نظام غذائي سليم



- استخدام مستحضرات تحتوي على مواد كيماوية



توجد في الأسواق مستحضرات أظافر غنية بالمواد الكيماوية، تسبب ضرراً كبيراً للأظافر ويحدّ من نموها، لذلك عندما تشترين هذه المستحضرات تأكدي من خلو تركيبتها من الكيماويات، وذلك للحفاظ على أظافر صحية وسليمة.

Advertisements

تجنبي المواد الكيماوية

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

تابعي أيضاً

تطويل الأظافر بوقت قصير

لستِ بحاجة لأكثر من يومين لإطالة الأظافر مع هذه الوصفة

روتين العناية بالأظافر قبل الصيف