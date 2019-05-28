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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 مايو 2019 05:39 مساءً - تبحث كل سيدة عن تسريحات مختلفة عن المعتاد خلال شهر رمضان . كوني في قمة أناقتك في عزومات رمضان المختلفة وجربي هذه الستايلات المميزة من تسريحات شعر لسهرات رمضان.
اعتمدي في السهرات الرمضانيّة لهذا العام تسريحات شعر لسهرات رمضان أنيقة بأساليب متنوّعة، يمكنكِ تنفيذها بنفسكِ دون الحاجة لأن تقصدي صالونات تصفيف الشعر، كالضفائر الناعمة، البونيتايل وغيرها من التسريحات الأنيقة ببساطتها.
شاهدي الصور المرفقة لنماذج عديدة من من تسريحات شعر لسهرات رمضان التي يمكنكِ اعتمادها في إطلالات نهاريّة ومسائيّة، خاصّة منها سهرات رمضان لعام 2019.
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