انت الان تتابع تفاصيل خبر العراق على موعد مع موجة حر تعادل "نصف درجة الغليان" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 28 مايو 2019 04:50 مساءً - أعلنت الأرصاد الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، أن موجة حر شديدة ستضرب البلاد بدءاً من يوم الجمعة القادم، وأن درجات الحرارة ستصل إلى ما يعادل نصف درجة الغليان.

وقال رئيس هيئة الأرصاد، أقدم محمود عبد اللطيف: "هناك موجة حر ستضرب البلاد، يوم الجمعة المقبل، الموافق 31 من مايو، وذروة هذه الموجة ستكون يوم السبت الأول من يونيو المقبل".

وأشار إلى أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد، يوم السبت، ستكون 48 درجة مئوية، وفي نينوى 45، وفي البصرة 49"، موضحاً: إن "الموجة سيضعف تأثيرها يوم الأحد المقبل الموافق للثاني من يونيو".

Advertisements

وأضاف: "درجات الحرارة ستنخفض يوم الأحد القادم عدة درجات ابتداء من الأقسام الغربية للمنطقة الوسطى في العراق، مع إمكانية تصاعد الغبار وحدوث عواصف ترابية".

وهذه الأنباء تأتي في ظل وضع يعاني فيه العراقيون من نقص دائم في الكهرباء وانقطاعها المتواصل منذ عقود، إذ يحصل سكان بغداد على أقل من 10 ساعات من الكهرباء يومياً، ما يعني أن شبكة الكهرباء في البلاد لا يمكنها دعم أنظمة تكييف الهواء لكي يمكن الاعتماد عليها، كما أن انقطاع الكهرباء يتسبب في انقطاع المياه.

ومع بداية فصل الصيف الذي ينطلق مبكراً في كل عام في العراق انتعشت مهن عديدة؛ منها تجارة أحواض السباحة البلاستيكية، والمراوح الكهربائية، وبعض الأواني الفخارية لحفظ الماء بارداً، ويزداد الطلب عليها في الأسواق مع حلول موجة الحر.