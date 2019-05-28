رئيسة المجلس القومي للمرأة 30% من النساء يحرمن من الميراث

قالت كريمة البدرى رئيسة المجلس القومي للمرأة حرمان المرأة من الميراث لايشكل ظاهرة ولكنه موجود بالفعل فنحن في مجتمع صناعى فالورشة يعمل بها الرجال فحين توزيع الميراث يرفضون أخذ المرأة ورش على سبيل المثال بدعوى هى لم تتعب فيها ولكن تعبنا نحن فيكفيها كونها تزوجت وتم تجهيزها لكن تعبنا في الورشة لن يذهب لها ولزوجها الغريب على حد قولهم.

وأضافتالبدرى قائلة نتلقي شكاوى من هذا النوع بمكتب شكاوى المرأة بفرع دمياط ونحاول جاهدين التحاور مع الطرف الآخر لأقناعهم فضلا عن ندوات التوعية الدينية بحق المرأة في الميراث وذلك بالإشتراك مع الأزهر والأوقاف حيث نعمل على توعية المجتمع المحيط بأحقية المرأة في الميراث بإعتباره تقسيم إلهي لايجوز العدول عنه فهو حد من حدود الله لايجوز لأحد التدخل فيه فلا أحد يعلم الخير فين.

ووفقا للبدري فنحو 30% من النساء في دمياط يحرمن من الميراث وذلك وفقا لما يورد إلينا من شكاوى حيث يوجد وعى لدى بعض الأسر ونعتبر حرمان المرأة من الميراث نوع من أنواع العنف مشيرة إلى إنخفاض الاستجابة لدى الطرف الأخر رغم تنظيمنا ندوات للتوعية بأهمية حصول المرأة على حقها لكن لانجد منهم إتية استجابة حتى لو تظاهر الرجل أمامنا بالاقتناع أمامنا إلى انه يرفض تسليم السيدة حقها.وتستطرد البدرى قائلة التشريع الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى في هذا الشأن هو مشروع قانون سبق وتقدمنا به ولكن بعد تطبيقه لم يختلف الوضع فالممتنع ممتنع حتى لو أقنعك بتطبيق القانون فهو مخالف له.

ووجهتالبدرى رسالتها لرجال الدين قائلة عليكم بتكثيف دوركم في الصلوات أو بإقامة الندوات لحث الرجل على منح المرأة حقها كما شرعه الله سواء كانت شقيقته أو ابنته أو أمه حيث يعد ذلك أقصر طريق لحل الأزمة.

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وفي المقابل تقول أيرين بقطر محامية مهتمة بملف المرأة ل" الوطن"مايحدث في كثير من المجتمعات المصرية من عدم قدرة النساء على الحصول على حقها القانوني في الميراث حيث أن القانون سابقا يعاقب على منع المرأة حقها في الميراث حيث أضطررت العديد من النساء إلى الرضوخ لعدم المطالبة بحقها القانوني في الميراث وذلك إلى جانب التحايل بالبيع الصورى للأبناء الذكور من الأباء لممتلكاتهم وحرمانهم لبناتهم من ميراثهم القانونى لذا لزم تدخل المشرع للحد من هذا الغبن البين الواقع على النساء فضلا عن محاولة لحفظ حقهن لذا تم تعديل بعض أحكام قانون الميراث بإضافة مادة تحدد العقوبات الجنائية في حال الامتناع عن تسليم الميراث وذلك في القانون رقم 219 لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 للمواريث حيث بات القانون سارى من يوم 31 ديسمبر عام 2017 م وتنص المادة على " عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر بغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم الورثة نصيبهم الشرعي في الميراث أو حجب سند يؤكد نصيبا لوارث أو أمتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين وتكون العقوبة في حال العودة الحبس الذى لاتقل مدته عن سنة ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أى حالة تكون عليها الدعوة ولو بعدصدور الحكم ونرى هنا أن المادة نظمت ثلاث جرائم الأولي الامتناع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءا أو قضاءا نهائيا ، الثانية حجب أى سند من شأنه أن يؤكد نصيبه والامتناع عن تسليم سند الملكية عند طلبه من أحد الورثة فيعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وغرامة لاتقل عن عشرين ألف ولاتتجاوز ال100 ألف وفي حالة العودة أى إعادة إرتكاب الجريمة من أى من الجرائم السابقة هنا تكون العقوبةمضاعفة وهى الحبس مدة لاتقل عن السنة وعقوبة الحبس هنا وجوبية .

ووفقا لبقطر فحفاظا من المشرع على الروابط الأسرية في قضية الميراث فقد أباح الصلح في أى من مراحل القضية حتي ولو صدر حكم بات مع عدم الإخلال بحق المدعي في استلام ميراثه كاملا إلى انه يجب أن تشير أيضا إلى أحد الأمور الهامة انه بالرغم أن قضية الميراث هي قضية عامة فيما يواجه الأقباط أزدواج في تطبيق الميراث مما يؤدى لارتباك الأمر في كثير من الأحيان لذا فتطبيق وتفعيل التشريع الجديد هو الأهم من صدوره فالكثير من القوانين لا تفعل ولا تطبق فعليا فالتطبيق هو الأهم وذلك تحقيقا للغرض الذى صدر من أجله القانون لذا نرى أن المادة المشار إليها كان يجب إضافة لها عند ثبوت تحايل أو وجود لأى بيع صورى من الأصل لأحد الفروع وذلك منعا للتحايل على توزيع عادل وشرعى للميراث والشرع والدين والقانون.

وأضافت بقطر قائلة بالرغم من صدور دستور 2014 الذى نص على الاحتكام للشرائع السماوية لغير المسلمين في الأحوال الشخصية إلا أنه عند تطبيق ذلك يحدث إختلاف في التطبيق فيطبق القانون المدني في الميراث على الكافة فتطبق قواعد الميراث في الشريعة الإسلامية على المسيحين إلا أن البعض بعد أن يحتكم للقانون المدني ويصدر إعلام الوراثة لايقوم بتطبيقه في الواقع حيث ان الشريعة المسيحية قد تساوى بين الرجل والمرأة في الميراث فعند الاحتكام إلى الكنيسة فأنها تطبق المساواة بين الرجل والمرأة وهنا نطالب بتعديل القانون حيث يحتكم أفراد الشريعة المسيحية لشريعتهم التي فرضت قواعد الميراث وفصلتها وبهذا نمنع أزدواج التطبيق لقواعد الميراث عند المسيحين ويصبح مبدأ واحد لهم هو الذى نحتكم فيه لرأى الكنيسة القبطية وهو المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث منعا للتشتت والأزدواجية.

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