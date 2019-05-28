أفضل العطور الرجالية التي تجذب النساء في 2019

للعطور أهمية كبيرة في انجذاب المرأة للرجل، ذلك أن رائحة الرجل تدل على نظافته واهتمامه بنفسه، وهذا هو العامل الأول والأهم الذي يجذب المرأة ويجعلها لا تستطيع مقاومته، فكما هو معلوم أن جاذبية الرجل تبدأ من رائحة عطره ودقته في اختيار أفضل عطر رجالي، لإدراكه أن قدرة رائحة عطره على دغدغة مشاعرها وإثارة اهتمامها من دون القيام بأي خطوة.

وفيما يلي اخترنا لك عزيزي الرجل تشكيلة من أفضل العطور الرجالية التي تم اختيارها بدقة واحترافية والتي تجذب النساء في 2019 ولا يمكنهن مقاومتها، حيث تتميز برائحتها الذكية والقوية ذات التأثير القوى والفعال تجاه النساء :

Bleu de Chanel Parfum

وهو أحد أكثر وأفضل العطور الرجالية جذبا للنساء حيث يأتي على رأس قائمة أفضل 10 عطور رجالية غنية عن التعريف ويتميز بالحدة والعمق، فزجاجة العطر هذه باللون الأسود الذي يوحي بالكلاسيكية والأناقة التي تجدها لدى الرجال العاشقين للتميز والرقي في الوقت نفسه.

Tom Ford Oud Wood

وهو عطر جريء وعميق ويوحي بالنضوج ويتميز برائحته التي ترسل رسالة واحدة مفادها أنك قوي وواثق في نفسك، وتولي التفاصيل عناية فائقة ويأتي مزيجا من رائحة فول التونكا الحلوة ونجيل الهند التي توحي بالذكورية، بالإضافة إلى رائحة الكهرمان الآسرة التي تجعل الرجل يجسد كل ما هو مثير أمام المرأة.

Tom Ford Extreme

يتميز هذا العطر بمعالم الفخامة والترف التي ذات الطابع الهادئ والدافئ وهو يأتي مزيجا من الحبق والتين الأسود والكراميل والعنبر مما يعطيه قوة مؤثرة ومنعشة في آن واحد أما مكونات البرقوق الأسود والزعفران والزعتر فهي تعطيه مزيجا حادا وهو إجمالا من العطور التي تملك تأثيرا قويا جدا لجذب النساء للرجل.

Viktor & Rolf Spicebomb

وهو عطر جريء وتأثيره دراماتيكي يفوح بالرجولية والثقة في النفس بفضل رائحة البهارات الحادة والتبغ والجلد ولمسة خفيفة من البهارات الحلوة كالقرفة، ويساعد التناقض في رائحته في جعل الرجل أشبه بلغز مثير بالنسبة للمرأة فلا تستطيع مقاومته.

Euphoria Intense

وهو أحد أفضل العطور الرجالية جذبا للنساء حيث لا تستطيع امرأة مقاومة سحره، فإذا كنت مقبلا على الزواج فننصحك باستخدام هذا العِطر لإثارة رغبة زوجتك، وهذا هو السبب الرئيسي لإنتاجه في مزيج من رائحة التوابل والأخشاب العطرية التي تساعد على روح المغامرة وبداية شهر العسل أو الإجازات.

Jean Paul Gaultier Le Male

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وهو عطر قوي ومكثف ورائحته فريدة لذا لا تستطيع النساء مقاومة هذا العطر إجمالا، حيث يعتبر من العطور الدافئة التي تبقى طويلا لكنه يملك في المقابل تأثيرا مغناطيسيا شديدا؛ وذلك لأنه مزيج من التناقضات كالكلاسيكية والمعاصرة والجرأة .

Montblanc

وهو عطر يوحي بالرجولة والثقة بالنفس، يحمل كثيرا من المتضادات، حيث يمزج بين القوة والنعومة ويأتي مزيجا بين المسك والتفاح والفواكه المجففة وأوراق الأناناس والشمر وخشب الصندل وقد تم تصميم زجاجته بشكل مقوس مستوحى من القلم الشهير الذي يحمل نفس الاسم.

Joop Homme

وهو يضمن لك جذب الانتباه في كل مكان بفضل رائحته وتأثيره الساحر كواحد من العطور التي تسحر النساء بفضل مكوناته الرائعة حيث يمزج العطر بين البهارات الدافئة والفانيلا والورد الأبيض ورائحة الخل مع لمسة من رائحة الحمضيات. رائحة كلاسيكية بامتياز تمنح الرجل والرقي وتربطه بزمن جميل لا يزال الجميع يحنّ إليه.

Million1

وهو من بين أفضل العطور الرجالية جذبا للنساء حيث يحيطك بهالة من الجاذبية تسحر بها الفتيات من حولك وخصيصا إذا كنت متزوجا، حيث يحتوي على أجود مكونات الطبيعة من القرفة والثمار الحمضية مثل اليوسفي والجريب فروت، بالإضافة إلى عشب البشتول الهندي لجاذبية لا تقاوم.

Yves Saint Laurent La Nuit de l`Homme

وهو عطر مميز موجه للرجل العصري عاشق الفروسية والحياة الاجتماعية، بفضل احتوائه على طبقات متعددة من الروائح تجعله من العطور المغرية حيث يأتي مزيجا من البهارات الطازجة والدافئة مع لمسات من الخشب والورد تجعله مليئًا بالتناقضات والحدة.

Essenza Acqua di Parma

ويُصنّف أحد أفضل العطور المغرية التي تجذب المرأة للرجل؛ بسبب رائحته الناعمة ومكوناته الكثيرة والمميزة من الطبيعة والتي تبقي أثره في أنف من رآك فهو يدل على قوة الشخصية.

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