منيو العزاب والمغتربين في 23 رمضان: شيش طاووق والحلو مهلبية بالفستق

يهل علينا شهر رمضان الكريم، وتأتي معه حيرة "منيو" المائدة الرمضانية، وهو الأمر الذي يقع فيه الشباب والشابات، خاصة المغتربين والعزاب منهم، فيتجدد يوميًا تفكيرهم في تناول الوجبات السريعة، التي قد تكلفهم الأموال الطائلة.

ويقدم "هُن" وجبة سريعة يمكن للمغترب أو العازب إعدادها بكل سهولة.

الشيش طاووق

المكونات

- بصل.

- دجاج مكعبات.

- فلفل ألوان.

- مكعبات.

- ملح.

- فلفل.

- قرفة.

- زبادي.

- خل.

- كاتشب.

- زعتر طازج.

- حبهان.

- جنزبيل بودرة.

- صلصة طماطم.

- ثوم مفروم.

- طماطم شيري.

- أعواد خشب.

- زيت.

طريقة التحضير

- خلط الزبادي والكاتشب وصلصة وثوم وجنزبيل بودرة وفلفل أسود وقرفة وخل.

- وضع الخليط على قطع الدجاج، وتركها.

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- وضع الفلفل الأخضر وطماطم في الأسياخ الخشبية، ثم تُضع الدجاج، مع تكرار العملية مرة أخرى مع كل الأسياخ، ثم شويهم على "الجريل".

الحلويات

مهلبية بالفستق

المكونات

4 كوب حليب.

6 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة حليب بودر.

كوب دقيق.

4 ملاعق كبيرة ماء ورد.

فستق للتزيين.

رشة فانيليا.

طريقة التحضير

- نخلط النشا و الدقيق والحليب بودر في نصف كوب حليب بارد ونقلب جيدا.

- نأخد الحليب الباقي نحليه بالسكر ونحرك حتى يذوب السكر نضعه على النار مع التحريك حتى يغلي.

- نضيف له الخليط الأول المكون من النشا والدقيق والحليب.

- نستمر بالتحريك مدة 10 د حتى نلاحظ تكاثفه.

- ننزع المهلبية من على النار ونضيف لها بالأخير ماء الورد والفانيليا.

-نضعها في أطباق ونتركها تبرد.

- تزين بالفستق أو أي نوع مكسرات أو فواكه.

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