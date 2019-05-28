فيديو| أحمد كريمة يوضح حكم عدم صيام أصحاب الأمراض المزمنة

خلال شهر رمضان، تتجدد تساؤلات الأسر المصرية، حول الحكم الفقهي الخاص بعدم صيام المُبتلى بمرض مزمن كالسكري وتليف الكلى.

وأوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، تلك المسألة الفقهية خلال برنامجه "فتاوى رمضانية"، المذاع عبر "الوطن تي في"، أن الطبيب هو الذي يقرر مدى تناسب الصيام مع المريض، ثم يصدق الفقهاء والمشايخ على تقييمهم الطبي، ولا حرج في عدم الصيام بسبب الإصابة بأمراض.

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"فتاوى رمضانية" برنامج فقهي يومي، يقدّمه الدكتور أحمد كريمة، في الساعة 12 ظهرًا على "الوطن تي في"، والذي يجيب من خلاله على التساؤلات الشائعة في شهر رمضان.

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