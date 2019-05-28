صور| هنا شيحة بدون "دبلة الزواج" في سهرة رمضانية.. ومعلق: هو فلوكس راح فين؟

عقب أسابيع من تداول شائعة طلاقها، لفتت الفنانة هنا شيحة الأنظار بظهورها دون "دبلة الزواج"، خلال مشاركتها في حفل السحور، الذي نظمته قناة "أم بي سي مصر"، مساء أمس.

وأطلت "هنا" بأزياء غير تقليدية، مرتدية "جيب" بيضاء غير منقوشة، و"بلوزة" سوداء دون أكمام، مزينة بورود بيضاء، بالإضافة إلى سترة سوداء طويلة، مع وضعها رابطة سوداء تحتوي على نقط بيضاء، بدون ظهور زوجها الفنان أحمد فلوكس معها.

ونشرت الفنانة الشابة العديد من الصور لها خلال الحفل، بصحبة مجموعة من الفنانين، أبرزهم أنجي المقدم وفراس سعيد وإياد نصار وأشرف عبدالباقي.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت على ما يزيد على 10 آلاف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "هو فين أحمد فلوكس"، و"اللوك حلو أوي"، و"الأستايل مش لايق عليكي".

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وسبق ذلك الظهور، عدم نشر "شيحة" صورة تجمعها بـ"فلوكس"، خلال مشاركتهما في "بدل الحدوتة 3"، موجهة الشكر لكافة أعضاء فريق عمل المسلسل، و"ستايسلت" مايا حداد، وخبيرة التجميل الشهير بـ"رشاد"، ومصفف الشعر "هيثم دهب"، دون ذكر اسم زوجها، وسط تساؤل متابعيها: "هو فلوكس راح فين"، و"أنتم أطلقتوا ولا أيه".

وطارد الثنائي شائعة الطلاق في إبريل الماضي، دون تعليقهما على الأمر، في ظل عدم نشرهما صور تجمعها سويًا عبر "سوشيال ميديا" منذ ذلك الحسن، على عكس ما اعتاد على فعله بمشاركة متابعيهما مواد مصورة لهما باستمرار منذ زواجهما العام الماضي.

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