"التكييف قبل النيش".. فتيات يتحدثن عن أجهزة "عش الزوجية"

تجهيز "عش الزوجية"، وانتقاء المسلتزمات المنزلية المعمرة ، من المهام الأساسية للفتيات المقبلات على الزواج، واللاتي تطلبن الاستغناء عن بعض الأجهزة المنزلية، في سبيل توفير أخرى.

تحدد فتيات لـ"هن" الأجهزة الكهربائية والأثاث التي قررن التخلي عنها، مع تمسكهن ببعض المسلتزمات المنزلية.

وتخطط مروة العبد، ذات الـ 25 ربيعًا، للاستغناء عن "النيش" نهائيًا، واستبدال"الصالون" بـ"قعدة عربي"، لتوفير المال لشراء "كاتيشان ماشيين" و"التكييف" في منزلها، قائلة: "الجهازين دول بقوا مهمين زي التلاجة والبوتوجاز والسخان بالضبط، ومقدرش أعيش في البيت من غيرهم".

الطريقة الصحيحة للتعامل مع "التكييف" في الصيف

"التكيف قبل النيش".. بهذه العبارات توضح أسماء محمد ذات الـ30 عامًا، حرصها على شراء "مُكيف" في منزلها، الذي وصفته بـ"جهاز كهربائي أساسي لا يمكن الاستغناء عنه".. متابعة: "خطيبي عنده الضغط، فلازم نجيب تكييف، علشان درجات الحرارة العالية بتتعبه جدًا"،مؤكدة أن وجود ذلك الجهاز الكهربي بالمنزل مفيد لصحة الأسرة ،لتوفير مناخ مناسب داخل الغرف ،ليساعد على زيادة تركيز الأبناء وقت المذاكرة ،وارتفاع معدل النشاط خلال فصلي الربيع والصيف ،التي يمكن ان تتخطى درجة الحرارة ال40.

ورأت أن وجود ذلك الجهاز الكهربائي بالمنزل يفيد صحة الأسرة، لتوفيره المناخ المناسب داخل الغرف، ومساعدته على زيادة التركيز ورفع معدل النشاط خلال فصلي الربيع والصيف، التي يمكن أن تتخطى فيهم درجة الحرارة الـ40.

وبسبب تحديد موعد زفاف خلال فصل الصيف، أصرت آية جمال، ذات الـ27 عامًا شراء جهاز تكييف في منزلها، موضحة: "الصيف عندنا بقى صعب جدًا، ولازم يبقى في تكييف، ودلوقتي بقت أسعاره كويسة وفيه بالتقسيط المريح".

وفي ظل اهتمام الفتيات بشراء أجهزة التكييف، يرصد "هن" أبرز نصائح شراء التكييفات، نقلًا عن موقعي india today وwiki how:-

1- يفضل الحصول مكيف هواء يستهلك أقل طاقة، حتى لا يؤثر على فاتورة الكهرباء.

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2- يجب قياس مساحة الغرفة قبل قرار الشراء، لاختيار أفضل سعة تكييف مناسبة، فمثلا تحتاج الغرفة التي تبلغ مساحتها 175 قدمًا مربعًا، إلى مكيف هواء 1.5 حصان.

3- يفضل التحقق من مستويات الضوضاء التي يسببها المكيف، وتسبب إزعاج أثناء النوم.

4- يجب تركيب صندوق التحكم في مكان يبعد عن تعامد الشمس.

5- لابد من معرفة "خدمات ما بعد البيع"، قبل شراء التكييف، والتأكد من توافر مدة صلاحية طويلة.

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