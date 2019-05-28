الامارات | حفل الجسمي وبلقيس خلال العيد في أبوظبي.. 3 فئات للتذاكر

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شكرا لقرائتكم خبر عن حفل الجسمي وبلقيس خلال العيد في أبوظبي.. 3 فئات للتذاكر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، برنامجها الاحتفالي «هلا بالخليج» الذي سيتضمن سلسلة من الحفلات الموسيقية الخليجية طيلة العام الجاري، بمشاركة باقة من المطربين والفرق، ومجموعة من منسقي الأغاني «الدي جي».
ويستهلّ برنامج «هلا بالخليج» سلسلة فعالياته بحفلة عيد الفطر في السادس من يونيو المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، ويحيي الحفل الفنانون حسين الجسمي، وبلقيس، وعيسى المرزوق.
وتأتي أسعار التذاكر: 100 درهم للفئة الفضية، و180 درهماً للفئة الذهبية، و250 درهماً للفئة البلاتينوم.
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