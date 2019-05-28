الامارات | مراكز تسوّق في دبي تقدّم عروضاً خاصة و«عيدية»

شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز تسوّق في دبي تقدّم عروضاً خاصة و«عيدية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع اقتراب احتفالات العيد في دبي – عيد الفطر، أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن عروض ترويجية و«عيدية» تقدّمها مراكز تسوّق في المدينة خلال إجازة العيد.

وأشارت المؤسسة إلى أن الزوّار سيكونون على موعد مع العديد من الفرص للفوز بجوائز قيّمة خلال عيد الفطر، إذ يقدّم مول الإمارات الفرصة للمتسوقين للفوز بقسائم تسوق تبلغ قيمتها 5000 درهم عند إنفاق 600 درهم في متاجر مختارة خلال الفترة من 1 - 7 يونيو المقبل، فيما تتاح الفرصة للعائلات التي تضم أربعة أفراد للفوز بجوائز تلائم الجميع، مثل إقامة لليلتين في فندق شيراتون مول الإمارات، وتذاكر 4DX من فوكس سينما، وتذاكر الدخول من سكي دبي، وقسيمة شرائية بقيمة 300 درهم. ويقدّم مول الإمارات من خلال برنامج "صيف من ذهب" استرجاعاً نقدياً بمقدار 3% لأعضاء البرنامج عند إنفاق 3000 درهم أو أكثر في مجموعة مختارة من المتاجر الفاخرة.

وتقدّم مراس عيدية خاصة لكل شخص ينفق 300 درهم خلال أول ثلاثة أيام من عيد الفطر في السيف، سيتي ووك، ذا بيتش، بلوواترز، بوكس بارك وذا أوتلت فيليدج، وهي عبارة عن قسيمة شرائية قيمتها 100 درهم، فيما سيحصل أول 40 شخص يشترون قسيمة هدايا بـ 1000 درهم من سيتي سنتر مردف خلال عيد الفطر على تخفيض بمقدار 100 درهم. ويمكن لزوّار ديرة سيتي سنتر الذين ينفقون 500 درهم الفوز بالعديد من الجوائز التي تتضمن قسائم شرائية وتذاكر من فوكس سينما.

وتمنح مجموعة مراكز التسوّق في دبي الفرصة للفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 250 ألف درهم عند إنفاق أكثر من 200 درهم خلال أول يومين من أيام العيد في أي من المراكز المشاركة.

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واحتفاءً بأجواء العيد، تقدّم العديد من مراكز التسوّق عروضاً ترويجية إضافية، إذ يقدّم دبي مول فرص لزوّاره لمضاعفة أميال سكاي واردز في حساباتهم حتى الثالث من يونيو المقبل.

وتقدّم العديد من مراكز التسوّق في دبي خدمات خاصة لمساعدة المتسوقين للحصول على الهدايا لتقديمها لأحبائهم، حيث يقدّم دبي فستيفال سيتي مول قسائم هدايا بتصاميم مستوحاة من الفنون الإسلامية خلال فترة العيد.