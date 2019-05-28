10 أنواع من فساتين الزفاف في مختلف البلدان حول العالم

حفل الزفاف يعد من أهم الذكريات التى يعيشها الإنسان فى حياته، ولذلك تجده أحرص الناس على أن يكون هذا اليوم مميزا بجميع تفاصيله، وأن تتم تجهيزاته على أكمل وجه، ولا نستطيع أن نغفل فستان الزفاف فى هذا اليوم، فتحرص العروس دائما على أن تكون فى أبهى وأجمل صوره وكأنها ملكة متوجه، ومن الشائع لدينا هو أن يكون فستان العرس مميزا باللون الأبيض، ولكن لم يكن هذا دائما فيختلف فستان الزفاف بإختلاف البلدان والثقافات أيضا حول العالم.

1-الكيمونو الأبيض فى اليابان

تتميز العروس اليابانية بإرتدائها فستان الزفاف الأبيض والذى يسمى "بالكيمونو" مع إرتداء غطاء للرأس من الحرير يسمى"تسونوكاكوشى" ويرمز هذا الغطاء الى نواياها فى أن تصبح زوجة مطيعة عبر إخفاء قرون الغيرة لديها، ومن عاداتهم المعروفة أيضا هو أن يكون فستان الزفاف نفسة هو كفن المرأة بعد موتها.

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2- الأحمر والزهرى والبنفسجى فى باكستان

على العروس الباكستانية أن تختار فستان زفافها من اللون الأحمر أو الزهرى والبنفسجى، كما يقوم الزوج بوضع أكاليل من الزهور الجميلة على رؤوس بعضهم البعض، ويكون ذلك رمزا يدل على الحب والرضى المتبادل.

3-مطرز بالأحمر والأبيض والذهبى فى مقدونيا

يعتمد الزفاف فى مقدونيا على العادات والتقاليد، بحيث ترتدى العروس الزى التقليدى لهذه المناسبه، والذى يتميز بكونه ثوبا مطرزا بشكل معقدا وتفاصيل كثيرة، ويعتمد هذا الزى على تطريزة باللون الاحمر والأبيض والذهبى أيضا.

4- أبيض وحزام أحمر فى تركيا

مازالت تركيا تحتفظ بمراسم الزواج التقليدية حتى يومنا هذا، فمن المتعارف لديهم يوم الزفاف أن يقوم أحد أقارب العروس من الذكور بوضع حزام من اللون الأحمر على خصرها، ويرمز ذلك فى الثقافة التركية إلى الحظ والسعادة والإثارة الجنسية أيضا.

5-صبغ وجه العروس بالأبيض وتزينها بترترة ملونه فى بلغاريا

خلال مراسم حفل الزفاف فى "بلغاريا" وطقوسه المميزة، هو القيام بصبغ وجه العروس باللون الأبيض، كما يتم تزيينها بترترة ملونه من قبل قريبات زوجها وشقيقاته، وتعود هذه المراسم الى قرون عديدة من الماضى.

6-مطرز وألوان فى أندونسيا

تضم أندونسيا مناطق وقبائل كثيرة، تختلف تقاليد ثياب كل عروس وفقا للمنطقة الخاصة بها، ولكن معظم النساء هناك يرتدين ثيابا مطرزة بشكل معقد، وتحتوى على ألوان كثيرة مبهجة ونابضه بالحياة، كما يتم إرتداء هذه الثياب قبل ثلاثة أيام من انتقالها إلى بيت الزواج، ويتم أيضا تزيين يديها ورجليها وأظافرها برسومات عصافير وأزهار بالحناء.

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7- السارى الأحمر فى الهند

تتميز العروس الهندية بإرتدائها "للسارى" الهندى والذى يعرف بلونه الأحمر القاتم، فهو يرمز فى الثقافة الهندية على الحب والمودة، بينما يرتدون الثوب الأبيض فى مراسم الوفاه، ويتم تزيين العروس أيضا بأقراط وسلاسل تلبس فوق الكوع، ويتم وضع مسحوق أحمر قاتم على الجزء الواضح من شعرها.

8-الأزرق والأخضر فى إيطاليا

تتميز فساتين الزفاف فى ايطانيا عادة باللون الأزرق، ولكنه أحيانا يستبدل بفستان من اللون الأخضر، فهما يعتبران رمزا لجلب الحظ الجيد والخصوبة، كما يمكن إرتداء فستان الزفاف الأبيض أيضا.

9-بلوزة ملونه وحبات مرجان فى نيجيريا

تتميز العروس النيجيرية ببلوزتها ذات الشرائط الملونة بألوان فاتحة، وقفطان مزخرف، وغالبا ما يصنع هذا الفستان بأقمشة مستوردة من الهند، وتكمل زيها بحبات مرجان وعمرة مزخرفة.

10-الأسود فى موريتانيا

يعد فستان الزفاف الأسود من الطقوس التى يصعب تجاوزها فى موريتانيا، فتطل العروس بفستانها الأسود فى أجواء من الفرح والسرور، كما يعد رمزا على إكتمالها وبلوغها سن الزواج، ويرتدى العريس أيضا شالا أسودا حول عنقه.

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