صيحة المزج بين اللونين الأبيض والأسود تُهيمن على عروض 2019

هيمنت صيحة المزج بين اللونين الأبيض والأسود (المونوكروم) على عروض الأزياء الجاهزة ربيع وصيف 2019، وتعرفي هنا عن كثب على أحدث موديلات الفساتين والبدلات والقمصان وأسرار تنسيقها مع الإكسسوارات لعيد الفطر.

موضة اللون الأبيض والأسود من عروض ربيع 2019:

- كانت الحصة الأكبر من الفساتين المستوحاة من القفطان المغربي لدى ماركة آندرو جن، وتميزت بالتطريز الذي يزين الرقبة والصدر لذا تجنبي اعتماد القلادات مع هذا الموديل واكتفي بالأقراط الطويلة المزدانة بترصيعات ناعمة.

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- لا خلاف على أن الجمبسوت يعدّ من القطع التي تبرز طول القامة بل وتزيدها طولًا بفضل البنطال عالي الخصر، استعيني بالموديل المونوكروم من توقيع ديفيد كوما ونسقيه مع حذاء Pointy أحمر وكلاتش أسود عريض.

موضة اللون الأبيض والأسود وأسرار تنسيقها:

- برزت هذا الموسم صيحة الأزياء المنقطة فأحببنا التايورات الناعمة التي أطلت بها عارضات بربري، نسقيها مع حقيبة وحذاء بلون صارخ كالأصفر أو الأزرق، كما يمكنك الاستعانة بالفستان منسدل الأكمام Off Shoulder الذي تألقت به النجمة مونيكا بيلوتشي في عرض دولتشي آند غابانا، نسقيه مع صندال أسود وحقيبة Tote برغندية.

- خصصت ماركات شهيرة مثل جاسون وكيت سبيد جانب من عروضها للفساتين متوسطة الطول، اختاري الموديل المخطط بشكل عامودي لتطيلي قامتك ونسقيه مع حذاء بلون الجلد.

- استعيني بالجاكيتات والفساتين المصممة بأكتاف بارزة كما في مجموعات بالمان ولتزيدي من عرض كتفيكِ.

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- على غرار كايا جربر في عرض دار شانيل نسقي القميص الأبيض مع بنطال أسود وزيني الخصر بحزام معدني يحمل حروف اسم الدار الفرنسية العريقة لإطلالة يمكنك اعتمادها على مدار اليوم.

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