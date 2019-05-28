الإمساك قد يرجع إلى التوتر النفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

قال الدكتور جيرهارد فالنر إن الإمساك لا يرجع إلى أسباب عضوية فحسب، بل إلى أسباب نفسية أيضا كالتوتر النفسي المستمر.

وأوضح أخصائي الجهاز الهضمي النمساوي أن التوتر النفسي المستمر يُحدث خللا في الجهاز العصبي، ينسحب بدوره على عملية التحكم في عضلات الأمعاء.

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ويمكن مواجهة التوتر النفسي من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء كاليوجا والتأمل.

ومن ناحية أخرى أشار فالنر إلى أن الإمساك يرجع في الغالب إلى أسلوب الحياة غير الصحي، أي تناول اللحوم والكربوهيدرات بكثرة مع قلة تناول الألياف الغذائية، فضلا عن قلة الحركة، الأمر الذي يؤثر بالسلب على تركيبة فلورا الأمعاء، ومن ثم تكون النتيجة المحتومة هي المعاناة من الإمساك والانتفاخ وأحيانا الإسهال.

لذا ينبغي الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات لتحفيز عملية الهضم، مع المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية لتنشيط حركة الأمعاء.