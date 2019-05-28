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انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل تلميذة وإصابة 15 آخرين في حادثة طعن باليابان والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 28 مايو 2019 12:50 مساءً - قُتلت تلميذة وأصيب 15 آخرون، في حادثة طعن وقعت، اليوم الثلاثاء، عند محطة للحافلات في العاصمة اليابانية طوكيو.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن من بين القتلى أيضاً منفذ الطعن، والبقية فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 6 و12 عاماً، وتلقين الطعنات في أثناء انتظارهن حافلة مدرستهن الخاصة بمدينة كاواساكي (إلى الجنوب من طوكيو).
وبينت الهيئة أن المشتبه فيه احتُجز فوراً بموقع الحادث، لكنه تُوفي لاحقاً بعد أن طعن نفسه في الرقبة.
ولم تفصح السلطات اليابانية عن هوية المهاجم، ولا عن الأسباب التي دفعته إلى ارتكاب هذه الجريمة.
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