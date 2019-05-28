مفاجآة.. حقيقة السيدة التي ظهرت بملابس إحرام الرجال في الكعبة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، مقطع فيديو زعموا أنه لسيدة مرتدية ملابس إحرام الرجال داخل مكة، وربما اختلط الأمر، لأنه فيما يبدو ظهرت بشعر طويل و"حلق".
ولكن صحيفة "سبق" السعودية أوضحت عن مصدر لم تعلنه، إن المتجول داخل صحن الكعبة، هو رجل وليس سيدة، واختلط الأمر على كثير من الناس، ولكن القوات الخاصة لتأمين المسجد اشتبهت فيه بعد تداول هذا الفيديو فجرى التأكد من هويته.
وأضافت الصحيفة، أن الشخص الذي ظهر في الفيديو تأكدت قوات التأمين، أنه معتمر في العقد الخامس من العمر ومن إحدى الجنسيات الآسيوية.
وقال بعض رواد "السوشيال ميديا"، إنه ربما اختلط الأمر على السيدة التي لا تعرف أحكام العمرة فارتدت مثل الرجال، ليتبين فيما بعد أنه رجل آسيوي.
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