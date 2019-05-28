"قومي المرأة" يكرم 19 فتاة شاركن بـ"دورة العمل العسكري" في الإمارات

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، 19 فتاة مصرية شاركن في الدورة التأسيسية الخاصة لبناء وتطوير قدرات المرأة العربية في مجال العمل العسكري وحفظ الأمن و السلام والتي اقيمت في الإمارات، بمشاركة 134 فتاة من 7 دول عربية.

واستمرت هذه الدورة لمدة 3 أشهر في الفترة من 27 يناير إلى 9 مايو 2019، حيث أعربت "مايا" عن بالغ سعادتها بالفتيات اللاتي شاركن في الدورة التدريبية.

وأشادت بأدائهن المشرف الذي يبعث على الفخر، معربة عن سعادتها بٍاجتيازهن الدورة بنجاح وتفوق، وتركهن صورة مشرفة لمصر بين شقيقاتهن العربيات المشاركات في الدورة.

ودعت "مايا" الفتيات الـ19، إلى التعرف على الأنشطة والبرامج المختلفة التي ينفذها المجلس في مختلف المجالات لتمكين المرأة.

Advertisements

وأشارت إلى أنه سيجري عقد اجتماعات دورية معهن، للاستفادة من أفكارهن لخدمة قضايا المرأة.

واستمعت "مايا" إلى عرض إلكتروني يتضمن أهم المجالات التي جرى تدريبهن عليها، كما قامت الفتيات باستعراض أهم الانجازات التي حققنها و أبرز التحديات التي واجهتهن خلال الدورة، واللقاءات اللاتي شاركن بها، وأهم ما استفدن منه.

وأكدت الفتيات أن الدورة كانت فرصة وتجربة ثريه لهن، أثرت في تفكيرهن وفي شخصيتهن وأسلوب حياتهن، ونظرتهن لكافة الأمور من حولهن، وغيرتهن إلى الافضل، مشيرات إلى أنهن تعلمن الاعتماد على أنفسهن.

وأهدى الفتيات "مايا" درعا تكريمًا لها على دعمها لهن وجهودها في مجال تمكين المرأة، والنهوض بها في جميع المجالات.

ومن جانبها، سلمت "مايا" الفتيات شهادات تكريم من المجلس القومي للمرأة.

​