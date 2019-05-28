طريقة سحرية للقضاء على النمل داخل المنازل بدون مبيدات

النمل من الحشرات الاجتماعيّة، وهي تعيش ضمن مجموعةٍ كبيرةٍ يصل عددها إلى الملايين في مستعمراتٍ خاصّة بها، وهي من الحشرات غير المرغوب بها داخل البيوت، والتي تعاني منها السيدات داخل المطابخ بكثرة، وهناك طرق مختلفة يستخدمها العديد من الأشخاص للقضاء عليه أهمها استخدام المبيد الحشري.

وأثبتت دراسات أن المبيد الحشري ليس ناجعا، لأنه يقتل الأسراب الظاهرة فقط من النمل، أما المختبئ منها في أماكن أخرى، مثل داخل الجدار، فيظل سليما، وربما يفرخ المئات أو الآلاف الأخرى من الحشرات الصغيرة، وبحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

واكتشف الخبراء طريقة فعالة للقضاء على النمل نظرًا لكون المبيد الحشري يقتل ما يراه فقط، وينصح الخبير في مقاومة الحشرات والباحث فيجامعة كنتاكي الأميركية، مايكل بوتر، باستخدام طعم "ماكر" حتى يقوم النمل الموجود في الخارج بنقله إلى الأوكار الداخلية التي تقوم فيه "النملات الملكات" بوضع البيض وتفريخ المزيد من الحشرات.

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وأوضح مايكل أن هذا الطعم "السام" يُباع في بعض المحلات على شكل مواد حلوة ولزجة، وحينما يصل إلى الأوكار، سيتمكن من القضاء على أسراب هائلة العدد، وهذا الأمر غير ممكن من خلال الطرق التقليدية.

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