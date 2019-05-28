أثير مؤخرا كثير من الجدل حول علاقة سيرين عبد النور وتيم حسن، بعد مشاركة سيرين في الجزء الثالث من مسلسل "الهيبة"، وما جمعهما في المسلسل من مشاهد جريئة، ليأتي رد الزوج أخيرا على كل تلك الأقاويل.
رد فريد رحمة جاء خلال مشاركته في برنامج "عرب وود"، المذاع عبر فضائية "روتانا سينما"، وقال إنه يتابع المسلسل يوميا، وإذا فاتته حلقة يحاول العودة للمنزل قبل الإعادة ليستمتع بمشاهدتها.
وقال إنه يعرف بأن كل تلك المشاهد تمثيلية وغير واقعية، مؤكدا على غيرته على زوجته قائلا "كل هادا حكي، يجربوا ويشوفوا إذا كنت بغار أو لا".
وكان لسيرين دورها كذلك في الرد، حيث قالت إن زوجها عقله الكبير يستوعب فنها، وهو يغار عليها ولكن في نفس الوقت يقدر أنها تمثل، "زوجي عقلاته كتير كبار وبيعرف إني له لوحده، واللي على التليفزيون مجرد تمثيل لا أكتر ولا أقل، وعلى فكرة زوجي كتير بيغار".
وكانت سيرين قالت في تصريحات سابقة ردا على مشاهدها الجريئة مع تيم حسن في مسلسل الهيبة، إن زوجها يشاهد معها تلك الحلقات، ويتستمع بها، ما أثار الجدل حوله، واتهمامه بعدم الغيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مشاهدها الجريئة مع تيم.. زوج سيرين عبدالنور: كله تمثيل.. وجربوا لتعرفوا غيرتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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