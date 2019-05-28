صور| ستيني ينهي حياة زوجته وطفله في ألمانيا.. وصرخات الابن الأكبر تكشف جريمته

"هذا يكفي الآن يا أبي"، كلمات كشف بها طفل ألماني يبلغ من العمر 11 عامًا، جريمة والده ويدعى "جوزيف إتش"، 60 عامًا، حيث أقدم على ذبح زوجته، 38 عامًا، وابنه الأصغر ذات الـ8 أعوام، بواسطة سكين حادة، في منزلهم الواقع في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية الجنوبية الغربية.

رأى الجيران الابن الأكبر جوزيف، وهو يجري خارج المنزل غارقا في دمائه، ويردد هذه الكلمات، وعلى الفور اتصل جيران العائلة بالشرطة حيث عثروا في مكان الحادث على جثتي الأم والابن الأصغر، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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ألقت الشرطة القبض على الأب جوزيف باعتباره القاتل المشتبه به في مكان القتل، والتي لم تحدد سبب جريمته البشعة حتى الآن.

وتعرض الطفل لإصابات تهدد حياته في عنقه، وجرى نقله إلى المستشفى بواسطة مروحية، لتلقي العلاج اللازم.

وقال أحد الجيران، الذي لم يجري الكشف عن اسمه، إنه أصيب بصدمة كبيرة من جراء الحادث، بالرغم من أنهم دائما ما يسمعون الأب وهو يصرخ في أسرته.

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