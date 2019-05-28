على طريقة النّجمات.. ستايلات يجبُ على الحامل اعتمادها خلال صيف 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خلال الأشهر التّسعة للحمل، يمرّ جسم المرأة في الكثير من التغييرات، فيبرز بطنها ويزداد وزنها، لذلك تضطرّ المرأة الحامل إلى تغيير خزانة ملابسها لتتأقلم مع هذا التّحوّل.

هنا نعرض عليك بعض ستايلات النّجمات، لتختاري منها ما يناسب جسمكِ، كي لا تتخلّي عن أناقتكِ المعتادة، وحسّكِ الأنثويّ، رغم هذه المرحلة الدّقيقة..

كما نعرض عليكِ بعض الأسئلة التي قد تسهّل عليك اختيار ما يناسبكِ

ما القطع التي يفضل ارتداؤها أثناء الحمل؟

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يقال، أنّه من الضروريّ أنْ ترتدي المرأة الحامل ملابس مريحة، لكنّ هذا لا يعني بالضرورة، ارتداء الملابس الفضفاضة والمبتذلة، فهناك الكثير من فساتين الكروشيه، والدانتيل والفساتين الطّويلة المتدفّقة، ذات الألوان النابضة بالحياة، التي تجمع بين الرّاحة، والأناقة، والجمال.

هل يمكنني ارتداء أحذية ذات الكعب العالي في فترة الحمل؟

الكعب ليس محظورًا على الحامل، حيث يمكنكِ ارتداؤه في الأشهر الأولى، فهو يمنحكِ مظهرًا أنيقًا، لكنْ، في المقابل، إذا كنتِ لا تشعرين بالرّاحة التّامّة أثناء ارتدائه، فيفضّل استبداله بصندل بكعب منخفض، أو الصّنادل المسطّحة.

اكتشفي أجمل الإطلالات، التي يمكن للحامل اعتمادها خلال صيف 2019