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بإطلالة هادئة، لفتت الفنانة التونسية درة الأنظار خلال أحدث جلسة تصوير لها، والتي شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ارتدت درة "تيشرت" فاتح اللون مزين بـ"ترتر" لامع، بالإضافة إلى "جيب" طويلة تحمل اللون الزهري، ممسكة بكلب طوال جلسة تصويرها.
خلال الساعات الماضية، حصدت الصور على تفاعل واسع من متابعيها، وتجاوزت الـ130 ألف تسجيل إعجاب، وآلاف التعليقات من بينها إعراب كلًا من الفنانة غادة عبدالرازق واستايلست المشاهير مي جلال عن إعجابهما بالإطلالة، فضلًا عن إشادة معجبيها بيها.
ومن أبرز التعليقات: "أنتي مابتلبيش حاجة وحشة أبدًا"، و"ملكة جمال السينما المصرية"، و"جمالك لا يوصف يا درة".
يشار إلى أن الفنانة التونسية درة حضرت فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 72، خاطفة الأنظار بأزيائها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| "بمبي في بمبي".. درة مع كلبها في أحدث "فوتوسيشن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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