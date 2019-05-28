إمام الحرم المكي سابقا: فصل الرجال عن النساء في الصلاة ناتج عن "الوسوسة"

ناشد الشيخ عادل الكلباني، إمام الحرم المكي سابقًا، بعدم فصل الرجال عن النساء بساتر خلال الصلاة، مشيرا إلى أن ذلك لم يكن يحدث في عهد النبي محمد، وذلك خلال برنامجه "مع الكلباني"، الذي يُعرض على شاشة "إس بي سي".

وأضاف "الكلباني"، أن الرسول لم يقل بوجوب فصل الرجال عن النساء بساتر، ووصف هذه العملية بأنها ناتجة عن "الوسوسة" حتى في الصلاة.

وأشار إمام الحرم المكي سابقا إلى أن فصل الرجال عن النساء في الصلاة لم يكن شائعا في عهد الرسول والخلفاء الراشدين.

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