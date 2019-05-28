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طرقٌ مختلفةٌ لتنسيق أنماط الصّنادل الصّيفيّة الأكثر شعبيّة على إنستغرام!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هل ترغبين في اقتناء زوج جديد من الصّنادل لفصل الصيف؟ كما تعرفين، دائمًا هناك الكثير من الخيارات المُتاحة، ومعظمها جميلة، وأنيقة، وتتماشى مع مختلف الإطلالات، لكن كالعادة دائمًا، هناك بعض الأنماط التي لفتت انتباه العديد من المدوّنات، والفاشنيستات، وأصبحتْ في لائحة أفضل 5 أنماط من الصّنادل الصّيفيّة الأكثر شعبية، على إنستغرام تعرّفي عليها:

صنادل الميول ليبرا من الجلد اللامع من By Far

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صنادل الميول المسطحة من شانيل

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صنادل جيسي من الجلد الصناعي بطبعة جلد الثعبان من Who What Wear

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صنادل الثونغ من دير فرانسيس

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صنادل زارا بالكعب المتوسط وحزام الكاحل من زارا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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