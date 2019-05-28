متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هل ترغبين في اقتناء زوج جديد من الصّنادل لفصل الصيف؟ كما تعرفين، دائمًا هناك الكثير من الخيارات المُتاحة، ومعظمها جميلة، وأنيقة، وتتماشى مع مختلف الإطلالات، لكن كالعادة دائمًا، هناك بعض الأنماط التي لفتت انتباه العديد من المدوّنات، والفاشنيستات، وأصبحتْ في لائحة أفضل 5 أنماط من الصّنادل الصّيفيّة الأكثر شعبية، على إنستغرام تعرّفي عليها: صنادل الميول ليبرا من الجلد اللامع من By Far صنادل الميول المسطحة من شانيل صنادل جيسي من الجلد الصناعي بطبعة جلد الثعبان من Who What Wear Advertisements صنادل الثونغ من دير فرانسيس صنادل زارا بالكعب المتوسط وحزام الكاحل من زارا

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كانت هذه تفاصيل خبر طرقٌ مختلفةٌ لتنسيق أنماط الصّنادل الصّيفيّة الأكثر شعبيّة على إنستغرام! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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